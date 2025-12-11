Liverpool : Mohamed Salah est furieux contre Florian Wirtz

Après sa sortie coup de poing dans la presse, Mohamed Salah a été écarté du groupe d’Arne Slot pour le match de Ligue des Champions face à l’Inter. Le Pharaon, dont certains médias annoncent qu’il va quitter les Reds cet hiver, fait de nouveau parler de lui ce jeudi.

En Allemagne, Bild révèle que l’international égyptien est furieux contre Florian Wirtz. La raison ? Salah n’accepte pas d’être relégué au second plan et d’avoir perdu son pouvoir depuis la signature de l’ancien joueur de Leverkusen. De plus, Bild rappelle qu’il n’a jamais pris la parole, contrairement à d’autres coéquipiers, lorsque Wirtz et Slot ont été attaqués dans la presse ces derniers mois. Ambiance.