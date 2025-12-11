Menu Rechercher
Commenter 14
Premier League

Liverpool : Mohamed Salah est furieux contre Florian Wirtz

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Alexander Isak et Florian Wirtz sous les couleurs de Liverpool @Maxppp

Après sa sortie coup de poing dans la presse, Mohamed Salah a été écarté du groupe d’Arne Slot pour le match de Ligue des Champions face à l’Inter. Le Pharaon, dont certains médias annoncent qu’il va quitter les Reds cet hiver, fait de nouveau parler de lui ce jeudi.

La suite après cette publicité

En Allemagne, Bild révèle que l’international égyptien est furieux contre Florian Wirtz. La raison ? Salah n’accepte pas d’être relégué au second plan et d’avoir perdu son pouvoir depuis la signature de l’ancien joueur de Leverkusen. De plus, Bild rappelle qu’il n’a jamais pris la parole, contrairement à d’autres coéquipiers, lorsque Wirtz et Slot ont été attaqués dans la presse ces derniers mois. Ambiance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Mohamed Salah
Florian Wirtz

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Mohamed Salah Mohamed Salah
Florian Wirtz Florian Wirtz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier