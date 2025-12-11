Menu Rechercher
Chancel Mbemba désigne les meilleurs attaquants de Ligue 1

Chancel Mbemba sous les couleurs de l'Olympique de Marseille @Maxppp

Actuellement défenseur central au LOSC, Chancel Mbemba est revenu sur les attaquants les plus forts qu’il a affrontés lorsqu’il évoluait encore à l’Olympique de Marseille (2022/2024), dans un entretien accordé au Média Carré. Et le Congolais a d’abord logiquement cité le nom de Kylian Mbappé, qui a pulvérisé les défenses de Ligue avec le PSG pendant 7 ans.

Ensuite, Chancel Mbemba ne s’est pas arrêté là et il a livré les noms de deux autres attaquants de Ligue 1 : ce sont les deux Nigériens Moses Simon et Terem Moffi. En effet, Moses Simon lorsqu’il évoluait encore au FN Nantes et Moffi qui est à Nice depuis 2023. Pourtant la liste est longue : Aubameyang, Laczette, David, Openda ou encore Balogun. Mais pour Mbemba, les trois attaquants les plus forts qu’il a affrontés sont bien Mbappé, Simon et Moffi.

