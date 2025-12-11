LOSC : Chancel Mbemba est cash sur son avenir

Après une saison passée au placard à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba (31 ans) retrouve le sourire et du temps de jeu au LOSC. Un club où il a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues. Heureux dans le nord de la France, le défenseur congolais a évoqué son avenir dans un entretien accordé au Média Carré. «Je dois remercier le club de m’avoir offert l’opportunité de venir ici, merci pour tout. Avant de signer, j’ai rencontré le président Olivier Létang à deux reprises. Quand je ne jouais pas à Marseille, il voulait déjà me prendre. Il y a un an et demi, j’avais appelé le président Longoria, qui avait refusé mon départ. (…) Avant de signer, ma femme avait rêvé que j’allais signer ici. Il y a eu une deuxième rencontre, puis une troisième et j’ai signé directement. (…) J’ai rencontré le coach, son staff et puis les joueurs. Il y a directement eu un feeling. C’est comme si j’intégrais une grande famille.»

Il a ajouté : « j’en profite et je travaille chaque jour pour essayer d’aider mes coéquipiers à l’entraînement. Ce n’est pas facile après ne pas avoir joué pendant un an, notamment la vidéo et la tactique, mais chaque jour, on travaille pour progresser. Être dans un club qui joue l’Europe m’aide, c’est aussi pour ça que c’était un critère. Il fallait que je reste en Europe pour être performant, garder mon niveau, jouer la CAN et la Coupe du monde.» Enfin, il a évoqué la possibilité de prolonger l’aventure au-delà du 30 juin 2026, date de la fin de son bail. « Pourquoi pas, on l’attend, on l’attend.» Les Dogues savent ce qu’il leur reste à faire.