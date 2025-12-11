La liste de la Tunisie pour la CAN 2025

Ce jeudi, la Tunisie a dévoilé sa liste pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Les Aigles de Carthage se présenteront avec 28 joueurs dont 9 qui ont participé à la Coupe arabe. Dans ce tournoi de la FIFA (la finale aura lieu le 18 décembre, 3 jours avant le début de la CAN), la Tunisie pourtant favorite, a été éliminée dès les phases de groupes et certains joueurs vont donc enchaîner avec la CAN dans la foulée.

La suite après cette publicité

Dans cette liste pour la CAN, on retrouve notamment le Niçois Ali Abdi, l’ancien Parisien Ismael Gharbi, le Lorientais Montassar Talbi, l’ancien Dijonnais Naim Sliti ou encore l’ancien milieu de Montpellier Ellyes Skhiri. Le jeune Hannibal Mejbri est dans la liste tout comme Yan Valery, passé par Angers. La Tunisie est dans le groupe C avec le Nigéria, la Tanzanie et l’Ouganda.