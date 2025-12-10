Mercato Lille : Ayyoub Bouaddi ouvre la porte à un départ

Certains l’ont peut-être découvert le soir du 2 octobre 2024, lorsqu’il a rendu une copie XXL en Ligue des Champions, face au Real Madrid (1-0), le jour de ses 17 ans. Arrivé au LOSC en 2021 en provenance de Creil, Ayyoub Bouaddi n’en finit plus d’impressionner au sein du club nordiste. Âgé aujourd’hui de 18 ans, le milieu de terrain séduit par sa maturité et son activité impressionnante sur le terrain, et sa vie structurée et ordonnée en dehors. Devenu titulaire au sein de l’équipe entraînée par Bruno Genesio (13 titularisations en 14 apparitions), Bouaddi voit sa carrière exploser.

Une aubaine pour les dirigeants lillois qui disposent d’un élément talentueux qu’ils ont réussi à verrouiller jusqu’en 2029. «Je suis très content et fier de prolonger au LOSC, mon club formateur. Ce club m’a énormément donné et apporté dans ma formation, avec des gens que j’apprécie, qui forment une grande famille. Tout le monde m’a beaucoup aidé dans mon développement et j’espère que ça continuera ainsi. J’aimerais aussi dire merci aux supporters pour leur soutien. Je me souviens qu’au début, lors de mes premiers matchs, ce n’était pas toujours facile, mais ils ont toujours été là pour me soutenir. C’était donc logique de leur rendre la pareille en prolongeant ici», a déclaré Bouaddi le 5 décembre dernier.

«Tout est possible»

Mais pour beaucoup, cette prolongation jusqu’en 2029 est surtout l’assurance pour le LOSC et son président Olivier Létang de pouvoir réaliser une vente très juteuse dans les mois à venir. Interrogé sur un éventuel départ dès l’été prochain par L’Équipe, Bouaddi a donné du poids à cette tendance, en ne fermant aucune porte. «Écoutez, j’ai prolongé jusqu’en 2029 et l’année prochaine, c’est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j’en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer», a-t-il confié.

Un message qui ne passera pas inaperçu auprès de ses courtisans. Pour rappel, nous vous avons récemment révélé en exclusivité que plusieurs grands clubs européens se sont positionnés dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain pourrait enfin l’attirer dans ses filets après avoir raté le coche en 2021. Mais les Rouge et Bleu ne sont pas seuls puisque Manchester United, le Real Madrid, l’Inter, le Bayern Munich, Arsenal et la Juventus se sont également manifestés. Et c’est tout bénef’ pour le LOSC qui espère encaisser au moins 60 M€ pour son milieu de terrain.