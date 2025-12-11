Strasbourg : Emmanuel Emegha ne rejouera plus cette année

Emmanuel Emegha vit décidément une saison compliquée. La semaine dernière, Strasbourg a annoncé sa suspension pour le match face à Toulouse en Ligue 1. Son attitude, notamment lors de ses dernières sorties médiatiques, ont été pointées du doigt.

Hier, en conférence de presse, Liam Rosenior a donné des nouvelles de son joueur. Et elles ne sont pas bonnes. Il a indiqué que le Néerlandais sera « malheureusement absent pour six semaines » comme cela est relayé par Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Sans donner la nature exacte de sa blessure, le coach alsacien a parlé d’« une pointe à la cuisse ». Son année 2025 est déjà finie et son retour est attendu pour le mois de janvier 2026.