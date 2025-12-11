Menu Rechercher
Commenter 1

Strasbourg : Emmanuel Emegha ne rejouera plus cette année

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Emanuel Emegha avec Strasbourg @Maxppp

Emmanuel Emegha vit décidément une saison compliquée. La semaine dernière, Strasbourg a annoncé sa suspension pour le match face à Toulouse en Ligue 1. Son attitude, notamment lors de ses dernières sorties médiatiques, ont été pointées du doigt.

La suite après cette publicité

Hier, en conférence de presse, Liam Rosenior a donné des nouvelles de son joueur. Et elles ne sont pas bonnes. Il a indiqué que le Néerlandais sera « malheureusement absent pour six semaines » comme cela est relayé par Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Sans donner la nature exacte de sa blessure, le coach alsacien a parlé d’« une pointe à la cuisse ». Son année 2025 est déjà finie et son retour est attendu pour le mois de janvier 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier