John Textor confirme pour Rayan Cherki et le PSG

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a vendu Rayan Cherki à Manchester City en échange de 42,5 M€. Un montant plutôt correct au vu des périodes irrégulières du milieu offensif chez les Gones. D’ailleurs, quand un journaliste demande à John Textor s’il aurait pu vendre Cherki plus cher s’il était devenu international français plus tôt, l’Américain explique que le montant de cette vente était déjà difficilement atteignable.

La suite après cette publicité

«Écoutez, il y avait des promesses qui lui avaient été faites, selon lesquelles il pourrait partir plus tôt. Ces promesses sont arrivées sur mon bureau comme pour Barcola, Lukeba et d’autres. Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir. Au final, s’il avait été entièrement notre joueur sans toutes ces complications, nous aurions obtenu davantage pour lui. Mais obtenir plus de 30 millions pour un joueur dont la clause était fixée bien en dessous de ce montant, je pense que financièrement, on a fait aussi bien que possible», a-t-il déclaré sur RMC Sport.