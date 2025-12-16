Menu Rechercher
League Cup

Manchester City : Guardiola annonce une longue indisponibilité pour Doku

Jérémy Doku @Maxppp
Man City Brentford

Sur une série de cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, Manchester City va mieux. Sur le plan offensif, Pep Guardiola peut se targuer d’avoir la quasi-totalité de ses joueurs en forme, en allant d’Erling Haaland à Phil Foden, en passant par Rayan Cherki. Auteur d’un très bon début de saison, Jérémy Doku s’est également montré indispensable sur les ailes. Néanmoins, les Cityzens vont devoir faire sans l’international belge, lors de leurs prochaines rencontres.

À la veille de la réception de Brentford en quart de finale de League Cup, Guardiola a annoncé le forfait de l’ex-Rennais pour les trois semaines à venir. « Jeremy sera absent. Jeremy absent, John (Stones) et Rodri aussi. Les autres, je pense qu’ils seront prêts. Je ne sais pas (exactement quand Doku reviendra). Peut-être contre Sunderland (le 1er janvier, 21h), pour être sûr… », a-t-il soufflé en conférence de presse.

