Menu Rechercher
Commenter 14
Officiel Premier League

The Best 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien !

Par Samuel Zemour
1 min.
Gianluigi Donnarumma @Maxppp

Déjà lauréat du Trophée Yachine lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, l’Italien Gianluigi Donnarumma (26 ans), gardien de Manchester City et vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG la saison passée, est logiquement sacré meilleur gardien de la saison par The Best, la cérémonie organisée par la FIFA.

La suite après cette publicité
FIFA World Cup
Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤
Voir sur X

Le portier des Skyblues devance ainsi Alisson Becker (Brésil/Liverpool), Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid), Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich), David Raya (Espagne/Arsenal), Yann Sommer (Suisse/Inter Milan), Wojciech Szczęsny (Pologne/Barcelone) ainsi qu’Emiliano Martínez (Argentine/Aston Villa), vainqueur du prix l’année dernière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Ligue 1
PSG
Man City
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Man City Logo Manchester City FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier