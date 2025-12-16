The Best 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien !

Déjà lauréat du Trophée Yachine lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, l’Italien Gianluigi Donnarumma (26 ans), gardien de Manchester City et vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG la saison passée, est logiquement sacré meilleur gardien de la saison par The Best, la cérémonie organisée par la FIFA.

La suite après cette publicité

Le portier des Skyblues devance ainsi Alisson Becker (Brésil/Liverpool), Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid), Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich), David Raya (Espagne/Arsenal), Yann Sommer (Suisse/Inter Milan), Wojciech Szczęsny (Pologne/Barcelone) ainsi qu’Emiliano Martínez (Argentine/Aston Villa), vainqueur du prix l’année dernière.