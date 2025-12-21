Menu Rechercher
Le Real Madrid a tranché pour Erling Haaland

Par Dahbia Hattabi
Haaland @Maxppp

Depuis plusieurs années, le nom d’Erling Haaland (25 ans) est régulièrement lié au Real Madrid. Un club qui le fait rêver. Il ne s’en est jamais caché. En Espagne, il a encore été question du Norvégien, dont le contrat à Manchester City prendra fin en 2034.

Un départ prochain de Pep Guardiola pourrait changer la donne pour le Cyborg et ouvrir la voie aux Merengues. Mais d’après El Chiringuito, «l’option menant à Haaland n’est pas sur la table pour le moment». Le club espagnol ne veut pas du joueur et estime avoir ce qu’il faut avec Kylian Mbappé.

Pub. le - MAJ le
