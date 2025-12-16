Coupe du Roi : Majorque chute à La Corogne, Elche sort Eibar

On avait plusieurs rencontres de seizièmes de finale de Copa del Rey ce soir en Espagne. Elche, équipe de Liga, se déplaçait ainsi sur la pelouse d’Eibar, pensionnairede deuxième division. Et les premiers cités ont fait le boulot en s’imposant 1-0, grâce à un but de Boayar peu avant la demi-heure de jeu.

L’autre rencontre du soir opposait aussi un club de D2, le Deportivo de La Corogne, à Majorque, formation de D1. Mais cette fois, c’est le "petit" qui s’est qualifié, avec une victoire 1-0 grâce à un but de Carillo à quelques minutes de la fin du match.