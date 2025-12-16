Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Roi

Coupe du Roi : Majorque chute à La Corogne, Elche sort Eibar

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Coupe du Roi : Majorque chute à La Corogne, Elche sort Eibar @Maxppp

On avait plusieurs rencontres de seizièmes de finale de Copa del Rey ce soir en Espagne. Elche, équipe de Liga, se déplaçait ainsi sur la pelouse d’Eibar, pensionnairede deuxième division. Et les premiers cités ont fait le boulot en s’imposant 1-0, grâce à un but de Boayar peu avant la demi-heure de jeu.

La suite après cette publicité

L’autre rencontre du soir opposait aussi un club de D2, le Deportivo de La Corogne, à Majorque, formation de D1. Mais cette fois, c’est le "petit" qui s’est qualifié, avec une victoire 1-0 grâce à un but de Carillo à quelques minutes de la fin du match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier