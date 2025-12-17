Warren Zaïre-Emery savoure ce 6e titre de l’année avec le PSG

Le PSG a remporté la première Coupe Intercontinentale de son histoire en battant sur le fil Flamengo. Le club de la capitale a dû s’échiner pour venir à bout de concurrent brésilien (1-1, 2-1 t.a.b.), passant même par la brûlante étape des tirs au but où Matvey Safonov a sorti une copie presque parfaite avec 4 arrêts sur 5 tirs. Le gardien russe est le grand héros de la soirée côté parisien. Warren Zaïre-Emery n’est pas en reste, lui qui a encore offert une très grande prestation au poste de latéral droit.

«Ce soir, l’objectif était clair : gagner. Le coach nous a dit de ne pas lâcher, de jouer comme d’habitude. On peut être fier de nous, on a fait un bon match contre une équipe qui a mis beaucoup d’intensité, réagit-il après le coup de sifflet final sur beIN Sports. Cette équipe a beaucoup de caractère. On a montré que nous sommes un collectif. C’est ce que nous a transmis le coach. On l’a montré aujourd’hui.» Le milieu de formation confirme son regain de forme depuis le début de l’automne après quelques mois plus compliqués. «Ça fait du bien de jouer comme ça, de mettre beaucoup d’intensité. Il faut continuer comme ça, il y a une marge de progression qui est énorme et il va falloir continuer comme ça tout au long de la saison car la plus grosse partie arrive.»