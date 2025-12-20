Newcastle-Chelsea : les compositions officielles

Après les matches de coupe en milieu de semaine, la Premier League reprend ses droits avec la 17e journée et le déplacement de Chelsea à Newcastle (coup d’envoi 13h30, un match à suivre sur FM). Quatrièmes à huit points du leader Arsenal, les Blues doivent s’imposer chez les Magpies, seulement 12es mais à six points de leur adversaire du jour, pour rester dans le bon wagon de tête.

Pour cette rencontre, Eddie Howe, le coach de Newcastle, est privé de nombreux joueurs défensifs (Livramento, Botman, Burn et Trippier). Ramsdale commence dans la cage. Thiaw et Schär vont former la charnière avec Miley et Hall dans les couloirs. Au milieu, Ramsey accompagne Tonali et Guimarães alors que devant Woltemade est épaulé par Murphy et Gordon. Côté Chelsea, Enzo Maresca a aussi son lot d’absents (Estevao, Lavia, Colwill et Delap). Après sa suspension, Caicedo fait son retour dans le onze au milieu avec James. Derrière, on retrouve les Français Wesley Fofana et Malo Gusto avec Chalobah, Cucurella. Devant, Joao Pedro débute avec Garnacho, Palmer et Neto en soutien.

Les compositions officielles :

Newcastle : Ramsdale - Miley, Thiaw, Schär, Hall - Guimarães, Tonali, Ramsey - Murphy, Woltemade, Gordon.

Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella - Caicedo, James - Neto, Palmer, Garnacho - Pedro.