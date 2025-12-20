Menu Rechercher
2 - 2
terminé
Premier League 2025/2026 17e journée
Newcastle
2 - 2
MT : 2-0
terminé
Chelsea
Temps forts
66'
2 - 2
(PD Robert Sánchez) João Pedro
49'
2 - 1
R. James
mi-temps
2 - 0
20'
2 - 0
N. Woltemade (PD A. Gordon)
4'
1 - 0
N. Woltemade

Notes des joueurs

#1 Logo Chelsea FC João Pedro 8.6 #2 Logo Chelsea FC C. Palmer 8.2 #3 Logo Chelsea FC R. James 8.2 Voir le classement complet
#1 Logo Newcastle A. Gordon 7.7 #2 Logo Newcastle N. Woltemade 7.5 #3 Logo Chelsea FC R. James 7.2 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Classement live 4 Chelsea 29 11 Newcastle 23
Possession 53% Chelsea Newcastle
Tirs 11 6 9 5 4 13
Grosses occasions créées 86% Newcastle 6 Chelsea 1
Compositions Newcastle 4-3-3 Chelsea 4-2-3-1

Sondages

Voir tous
Qui est l'homme du match Newcastle-Chelsea ?
- Fin dans 1h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
1 NEW N NUL 2 CHE
150 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Newcastle Jacob Murphy 3 #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 2 #3 Logo Chelsea FC Robert Sánchez 1
Tirs (%)
#1 Logo Newcastle Anthony Gordon 2/2 100% #2 Logo Newcastle Nick Woltemade 2/3 67% #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 2
Fautes subies
#1 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 4 #2 Logo Newcastle Sandro Tonali 3 #3 Logo Newcastle Anthony Gordon 3
Tirs (%)
#1 Logo Chelsea FC Alejandro Garnacho 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Newcastle Bruno Guimarães 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Lewis Hall 8/9 89% #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 5/6 83% #3 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Chelsea FC Moisés Caicedo 5 #2 Logo Newcastle Lewis Hall 4 #3 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Lewis Hall 3/3 100% #2 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 2/2 100% #3 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 0/6 0% #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 0/5 0% #3 Logo Chelsea FC Reece James 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 0/4 0% #2 Logo Chelsea FC Reece James 0/3 0% #3 Logo Chelsea FC Pedro Neto 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Wesley Fofana 45/47 96% #2 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 33/37 89% #3 Logo Newcastle Bruno Guimarães 40/45 89%
Corners et centres réussis
#1 Logo Newcastle Jacob Murphy 3
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Robert Sánchez 16/42 38%

Classement buteurs

#3 Logo Newcastle Nick Woltemade 7 #11 Logo Newcastle Bruno Guimarães 5 #11 Logo Chelsea FC Pedro Neto 5 #11 Logo Chelsea FC João Pedro 5 #21 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
N
V
N
V
V
D
N
D
Rencontres précédentes
27% 12 Victoires 18% 8 Nuls 55% 24 Victoires

Blessures & suspensions

Tino Livramento Tino Livramento Blessure au genou Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville William Osula William Osula Blessure à la cheville Nick Pope Nick Pope Blessure à l'aine Dan Burn Dan Burn Blessure aux côtes Sven Botman Sven Botman Blessure au dos Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Emil Krafth Emil Krafth Blessure au genou Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Kieran Trippier Kieran Trippier Ischio-jambiers
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure à la cuisse Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Estêvão Estêvão Blessure musculaire Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Liam Delap Liam Delap Blessure à l'épaule

Top commentaires

Daniel D'Epiphane 15:00 Le but de Joao Pedro... Le foot peut être tellement simple parfois. 2 Répondre
Voir tous les commentaires (6)

Match Newcastle - Chelsea en direct commenté

17e journée de Premier League - samedi 20 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Chelsea (Premier League, 17e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Premier League entre Newcastle et Chelsea. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Chelsea.

On en parle

Arbitres

Andy Madley arbitre principal
0.1
2.5
Moyenne de cartons par match sur 8 matchs arbitrés
Nicholas Hopton arbitre assistant
Craig Taylor arbitre assistant
Adrian Holmes arbitre assistant
Thomas Kirk quatrième arbitre
Edward Smart arbitre VAR
Peter Bankes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

St. James' Park Newcastle upon Tyne
St. James' Park
  • Année de construction : 1892
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52758
  • Affluence moyenne : 47524
  • Affluence maximum : 52758
  • % de remplissage : 90

Match en direct

Date 20 décembre 2025 13:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 17
Diffusion CANAL+
Affluence 52226
Code NEW-CHE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Newcastle
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Newcastle et Chelsea ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 2-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Chelsea en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 13:30 sur CANAL+.

Où voir le match Newcastle Chelsea en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Chelsea ?

Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : A. Ramsdale, L. Hall, F. Schär, M. Thiaw, L. Miley, J. Ramsey, S. Tonali, Bruno Guimarães, A. Gordon, N. Woltemade, J. Murphy.

Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, A. Garnacho, C. Palmer, Pedro Neto, João Pedro.

Qui arbitre le match Newcastle Chelsea ?

Andy Madley est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Newcastle Chelsea ?

Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.

Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Chelsea ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 13:30.

Qui a marqué des buts pour Newcastle ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Newcastle : N. Woltemade 4' 20'.

Qui a marqué des buts pour Chelsea ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Chelsea : R. James 49', João Pedro 66'.

Top commentaires

Daniel D'Epiphane 15:00 Le but de Joao Pedro... Le foot peut être tellement simple parfois. 2 Répondre
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier