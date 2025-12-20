Notes des joueurs
Match Newcastle - Chelsea en direct commenté
17e journée de Premier League - samedi 20 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Chelsea (Premier League, 17e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 17e journée de Premier League entre Newcastle et Chelsea. Ce match aura lieu le samedi 20 décembre 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Chelsea.
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Newcastle et Chelsea ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 2-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 décembre 2025 à 13:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Newcastle Chelsea en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Chelsea ?
Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : A. Ramsdale, L. Hall, F. Schär, M. Thiaw, L. Miley, J. Ramsey, S. Tonali, Bruno Guimarães, A. Gordon, N. Woltemade, J. Murphy.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, T. Chalobah, W. Fofana, M. Gusto, M. Caicedo, R. James, A. Garnacho, C. Palmer, Pedro Neto, João Pedro.
- Qui arbitre le match Newcastle Chelsea ?
Andy Madley est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Newcastle Chelsea ?
Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 décembre 2025, coup d'envoi 13:30.
- Qui a marqué des buts pour Newcastle ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Newcastle : N. Woltemade 4' 20'.
- Qui a marqué des buts pour Chelsea ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Chelsea : R. James 49', João Pedro 66'.