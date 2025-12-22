De la Régional 1 à la Premier League, l’incroyable conte de fées du Français Mohamadou Kanté à West Ham

C’est une histoire digne d’un conte de Noël. Ou encore d’un conte de fées. À 20 ans, Mohamadou Kanté vit un rêve éveillé depuis quelques mois. Mais revenons d’abord au début de son œuvre, dont les premières lignes ont été écrites le 20 septembre 2005 à Paris. Une ville où il est né en tant que personne, puis en tant que footballeur quelques années plus tard, lui qui est notamment passé par l’AS Jeunesse Aubervilliers. En 2021, il a écrit la suite de ses aventures au Paris FC. Considéré comme un grand espoir de l’autre club de la capitale, le milieu de terrain y a franchi les étapes avec succès avec les U19 puis la réserve. Ses prestations et ses qualités ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues, dépassant très rapidement les frontières.

Supervisé par West Ham, il a signé au club un contrat de 5 ans en août 2024. Un coup derrière lequel se cache David Sullivan. Le président des Hammers a poussé en coulisses pour mettre la main sur le Franco-Sénégalais, dont il est tombé amoureux au premier coup d’œil. À contre-courant d’un marché anglais où les clubs surpayent des profils déjà établis, il a fait le choix d’investir très tôt sur un talent brut issu du football français et du milieu amateur, convaincu que ce vivier regorge de profils adaptés aux exigences de la Premier League. Pour qu’il continue sa progression, le natif de Paris, âgé de 18 ans à l’époque, a tout de même été prêté la saison dernière au PFC. L’idée était qu’il continue à apprendre et engrange du temps de jeu et de l’expérience avant de faire le grand saut vers l’Angleterre.

De Paris à Londres

Mais l’écurie francilienne n’a pas rempli sa part du contrat. Kanté n’est apparu qu’à 6 reprises la saison passée en Ligue 2, mais aucune fois en tant que titulaire. Malgré un temps de jeu famélique (59 minutes), il a profité de ces quelques minutes pour répondre présent et faire des entrées plutôt intéressantes. Il a aussi joué tous les autres matches avec l’équipe réserve en Régional 1. Après une année peu évidente à Paris, qui n’a pas vraiment joué le jeu, le milieu de terrain a rejoint Londres pour écrire un nouveau chapitre. En Angleterre, Kanté a rapidement mis tout le monde d’accord. Envoyé avec les U21, il a marqué les esprits lors de ses 7 apparitions en championnat. Passeur décisif à une reprise, le milieu défensif a marqué 3 buts dont un sublime face aux U21 de Liverpool le 7 novembre dernier.

Il a aussi joué 3 matches de National League Cup U21. Une compétition durant laquelle il a marqué 2 buts. Il faut ajouter 2 assists lors de ses 4 apparitions lors de l’EFL Trophy. Tout cela a convaincu Nuno Espirito Santo de miser sur lui. Le 4 décembre, le coach portugais l’a convoqué dans le groupe pour défier Manchester United en Premier League. Il lui a même donné du temps de jeu puisqu’il est entré 7 minutes lors du match nul 1-1. Absent le match suivant face à Brighton, il a de nouveau joué contre Aston Villa le 14 décembre (1 minute). Ce week-end, il était dans le groupe pour jouer face à Manchester City. Il est resté sur le banc. Mais le jeune homme de 20 ans sait qu’il est en période d’apprentissage et il ne veut pas brûler les étapes, lui qui est déjà considéré comme un membre du groupe à part entière.

Une intégration avec les pros à West Ham

Il s’entraîne avec l’effectif professionnel et il a déjà son casier dans les vestiaires. Ses qualités sont aussi appréciées. Puissant et solide, ce milieu d’1m90 apporte de l’impact, de la puissance. Il court aussi beaucoup. Doté d’un sacré volume de jeu et d’une grosse frappe de balle, ce droitier est aussi bon de son pied fort que du pied gauche. Un diamant à polir et qui n’est pas encore arrivé à maturité. Mais les Hammers ont déjà souhaité de le blinder. En octobre dernier, ils ont étendu son bail : «West Ham United est ravi d’annoncer que le jeune milieu de terrain Mohamadou Kanté a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’à l’été 2031. Pour sa première saison avec les U21, Kanté a impressionné par sa qualité technique, son physique et son apport offensif depuis son rôle de milieu défensif. Il a été titulaire lors des huit derniers matches de nos jeunes Hammers, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives.»

De son côté, le joueur avait savouré ce moment fort. «Je suis vraiment fier. Je dois continuer à travailler dur et à me surpasser. Quand on se concentre sur l’amélioration quotidienne, on ne pense qu’à ça, alors je suis très heureux et je remercie le Club pour la confiance qu’il m’a témoignée. Physiquement, j’ai toujours eu une bonne endurance, mais ici, c’est un autre niveau. Je progresse dans ce domaine et je travaille plus dur ; les séances d’entraînement sont plus intenses. On travaille dur en salle et sur le terrain, et je me sens de mieux en mieux. Même sur le plan tactique, j’apprends constamment et je pense que je progresse et que je deviens plus fort. Ma relation avec mes coéquipiers se développe vraiment bien. La communication reste parfois un peu délicate, mais on se comprend. Je prends des cours d’anglais, et même en dehors du terrain, on arrive à discuter, ce qui est super.»

Plusieurs clubs anglais veulent déjà le récupérer

Le directeur de l’Academy, Kenny Brown a été bluffé. «Il n’avait pas encore joué une seule minute, donc le voir progresser autant en si peu de temps est vraiment encourageant. Il semble prendre du plaisir à jouer au football, et la façon dont il prend désormais le contrôle des matchs chez les moins de 21 ans est prometteuse. Physiquement, c’est un athlète, le profil type d’un milieu de terrain moderne en Premier League. Il faut de l’énergie, couvrir du terrain et avoir une présence physique, mais lui, il est bien plus que ça. Il a un vrai talent balle au pied et il sait marquer des buts. Ses débuts ont été excellents. Il a encore beaucoup à apprendre et à développer, mais il est très apprécié dans le vestiaire et par le staff. Il arrive toujours avec le sourire et travaille dur chaque jour. Nous sommes ravis d’avoir prolongé son contrat et de l’avoir assuré à long terme. »

Mark Robson, assistant au club, l’a aussi couvert d’éloges. « Mo est un grand gaillard. À plusieurs reprises, lorsqu’il a pressé, il a utilisé ses longues jambes pour chiper le ballon à ses adversaires, avec une grande intelligence. Il joue un peu le rôle de Patrick Vieira au milieu de terrain.» Rien que ça. West Ham et surtout David Sullivan, qui l’a toujours soutenu en interne, se frottent déjà les mains. Et ils peuvent. Selon nos informations, plusieurs clubs anglais (au moins 5 ou 6) se sont renseignés pour le milieu de terrain cet hiver. Certains ont même formulé des offres. Mais pour le moment, les Hammers les refusent toutes. Ils veulent continuer à travailler avec lui avant d’envisager la suite et éventuellement un gros transfert dans quelques années. Rien de moins. Convaincus par Kanté, les Londoniens comptent d’ailleurs poursuivre en recrutant d’autres jeunes talents à la source. La belle histoire de Mohamadou Kanté, qui n’en est qu’au début, risque d’en inspirer d’autres.