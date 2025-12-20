Menu Rechercher
PL : Chelsea revient de loin à Newcastle malgré Woltemade

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nick Woltemade @Maxppp
Newcastle 2-2 Chelsea

Même si Newcastle occupait la 12e place de Premier League à l’heure du coup d’envoi, le déplacement de Chelsea à St James’Park avait tout du piège. En plus de cela, le club de la capitale anglaise doute en ce moment et cette tendance s’est confirmée lors de cette première période puisque Woltemade (4e, 20e) a rapidement inscrit un doublé permettant aux Magpies de faire la course en tête avec une belle avance. L’Allemand a même frôlé le triplé juste avant la pause (44e).

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Man City Man City 37 17 +25 12 1 4 41 16
2 Logo Arsenal Arsenal 36 16 +20 11 3 2 30 10
3 Logo Aston Villa Aston Villa 33 16 +8 10 3 3 25 17
4 Logo Chelsea Chelsea 29 17 +12 8 5 4 29 17
5 Logo Liverpool Liverpool 27 17 +2 8 3 6 26 24
Voir le classement complet

Son échec a permis aux Blues de rester dans le match et même de se relancer après ce joli coup franc de James (50e). Le visage des hommes de Maresca s’est alors transformé après un premier acte complètement raté. Sur un long dégagement de Sanchez, Joao Pedro profitait de la glissade de Thiaw pour s’en aller battre Ramsdale et égaliser à 2-2 (66e). Les deux équipes ont encore eu des opportunités sur la fin de match mais le score n’a plus bougé. Chelsea reste 4e, tandis que les Toons gagnent un rang en prenant la 11e place, en plus d’être toujours invaincus à domicile.

