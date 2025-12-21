CdF : un joueur de Chauvigny prend un rouge… après 13 secondes de jeu
Vainqueur du Stade Poitevin lors du tour précédent, l’US Chauvigny (N3) joue actuellement contre le Montreuil FC (R1) en 32e de finale de Coupe de France au Stade Auguste-Delaune (Bobigny). Les Chauvinois ont connu une entame de match assez particulière, puisqu’ils ont été réduits à dix… après seulement 13 secondes de jeu.
😮🟥 13 secondes de jeu et déjà un carton rouge pour Chauvigny face à Montreuil !!
👉 Le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la compétition ?
En effet, Logan Assignon, frère de l’ex-Rennais Lorenz, a pris un carton rouge dès la première minute du match. Le latéral a mis sa main sur l’épaule de son adversaire qui s’est ensuite écroulé. L’arbitre de la rencontre n’a pas hésité et a directement sanctionné Assignon, qui était en position de dernier défenseur. Malgré le rouge, Chauvigny a réussi à ouvrir le score, sur un magnifique coup franc de Naissim Ayadi (19e).
