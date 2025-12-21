Menu Rechercher
CdF : un joueur de Chauvigny prend un rouge… après 13 secondes de jeu

Par Kevin Massampu
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
Montreuil 2-1 Chauvigny

Vainqueur du Stade Poitevin lors du tour précédent, l’US Chauvigny (N3) joue actuellement contre le Montreuil FC (R1) en 32e de finale de Coupe de France au Stade Auguste-Delaune (Bobigny). Les Chauvinois ont connu une entame de match assez particulière, puisqu’ils ont été réduits à dix… après seulement 13 secondes de jeu.

beIN SPORTS
[🎞️VIDEO] 🏆 #CoupeDeFrance
😮🟥 13 secondes de jeu et déjà un carton rouge pour Chauvigny face à Montreuil !!
👉 Le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la compétition ?
Voir sur X

En effet, Logan Assignon, frère de l’ex-Rennais Lorenz, a pris un carton rouge dès la première minute du match. Le latéral a mis sa main sur l’épaule de son adversaire qui s’est ensuite écroulé. L’arbitre de la rencontre n’a pas hésité et a directement sanctionné Assignon, qui était en position de dernier défenseur. Malgré le rouge, Chauvigny a réussi à ouvrir le score, sur un magnifique coup franc de Naissim Ayadi (19e).

