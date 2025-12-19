Menu Rechercher
Chelsea : Maresca nie tout contact avec Man City

Un chauve va-t-il en remplacer un autre ? Hier, la presse anglaise faisait état d’un intérêt de Manchester City pour Enzo Maresca, l’actuel entraîneur de Chelsea, dans l’optique d’un départ possible de Pep Guardiola à l’issue de la saison. Forcément, le sujet a été abordé lors de la conférence de presse tenue ce matin par le coach des Blues, à la veille du déplacement sur la pelouse de Newcastle pour la 17e journée de Premier League.

« Cela ne m’affecte absolument pas car je sais que ce ne sont que des spéculations. En ce moment, je n’ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses, d’autant plus que je suis sous contrat ici jusqu’en 2029. Je l’ai dit à maintes reprises, je me concentre uniquement sur ce club et je suis très fier d’être ici. Ce ne sont que des spéculations. Il y a une semaine, en Italie, c’était la même chose avec la Juventus. Je n’y prête pas attention car je sais que c’est faux. Il est important maintenant de comprendre pourquoi cette rumeur a circulé. Mais ce n’est pas mon rôle, je m’en fiche complètement », a ainsi répondu Maresca, qui a pourtant évoqué des moments difficiles avec Chelsea sur ces dernières semaines.

