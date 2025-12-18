Manchester City a déjà identifié le successeur de Pep Guardiola

L’année 2025 n’a pas été de tout repos pour Pep Guardiola. Le technicien espagnol a vécu sa pire saison sur le banc de Manchester City en 2024-25. Entre les blessures et les mauvais résultats, sans compter le niveau de jeu moins bon, le coach n’a pas été épargné. Cela a aussi été le cas sur le plan privé puisqu’il a été question d’une séparation avec son épouse. Epuisé, Guardiola est finalement reparti pour un tour cette saison avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium, lui qu’on disait arrivé au bout de ce qu’il pouvait donner à son club. Un club qui lui a toujours maintenu sa confiance quand le navire tanguait. Cela a certainement compté quand il a prolongé son contrat jusqu’en 2027 il y a un peu plus d’un an.

Mais l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich, qui a donc entamé sa dixième année dans le costume de coach de Manchester City, n’a jamais caché non plus qu’il n’irait pas au-delà de 2027, soit la date de la fin de son bail. « Après mon contrat avec City, je vais arrêter. J’en suis sûr. Je ne sais pas si je vais prendre ma retraite, mais je vais faire une pause.» Relancé sur le sujet en octobre dernier, il a confié : « pour l’instant, je pense avoir l’énergie nécessaire avec mes joueurs pour faire une meilleure saison que la précédente. Nous avons une marge de progression dans de nombreux domaines et cela me donne l’énergie de savoir que le travail n’est pas terminé. Il reste encore beaucoup à faire. C’est pour cela que je suis là.»

City suit un ancien disciple de Guardiola

Cette saison, les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont deuxièmes de Premier League (34 points), à seulement deux longueurs du leader Arsenal (36 points). Bien partis en Ligue des Champions, où ils sont actuellement à la quatrième place du classement de la phase de championnat, les Anglais ont passé un tour supplémentaire en Carabao Cup en venant à bout de Brentford (2-0). Les choses se passent donc plutôt bien. Pourtant, en coulisses, l’avenir de Pep Guardiola fait beaucoup parler. Ce jeudi, The Athletic, qui a consulté plusieurs sources au sein du club mancunien, indique que l’Espagnol va s’en aller à l’issue de la saison. Il s’agirait donc de son dernier tour de piste avec Man City. Une décision sera prise définitivement peu avant la fin de la saison. Le club est déjà en train de chercher son successeur.

Et le média britannique assure que la piste la plus sérieuse mène aujourd’hui à Enzo Maresca, même si d’autres entraîneurs sont suivis. Actuellement sur le banc de Chelsea, l’Italien, dont l’agent est Jorge Mendes, présente l’avantage de très bien connaître la maison, puisqu’il a été l’adjoint de Guardiola, et d’avoir fait ses preuves en Premier League avec les Blues. Sous contrat jusqu’en 2029, avec une option pour prolonger son bail d’une saison, Maresca a eu quelques frictions avec sa direction ces derniers temps. Un départ n’est pas exclu. Du côté de Manchester, où il est très apprécié en interne et où on suit son parcours, son cas est suivi. Récemment, Pep Guardiola en avait dit le plus grand bien. «C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Son travail à Chelsea est trop souvent sous-estimé.» A Manchester City, ce ne serait a priori pas le cas. Affaire à suivre…