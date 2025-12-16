Coupe du Roi : le Barça s’impose dans la douleur contre une D3

En déplacement à Guadalajara, équipe de troisième division espagnole, le FC Barcelone avait un match de seizième de finale de Copa del Rey a priori abordable. Avec un onze un peu remanié, et Marc-André ter Stegen comme grosse nouveauté, le tenant du titre s’est imposé dans la douleur (2-0). Face à une équipe très bien regroupée et un Dani Vicente qui fait des miracles sur sa ligne, les Catalans ont clairement galéré.

La présence de joueurs comme Marcus Rashford ou Lamine Yamal n’aura pas permis de faire mal à un rival abordable, et c’est Christensen, de la tête sur un centre de De Jong, qui a fait trembler les filets en premier, avec de la réussite puisque le ballon avait été dévié avant de se loger au fond (76e). On notera que derrière, Ter Stegen a évité l’égalisation avec une belle intervention, et Rashford a fait le break dans le temps additionnel, crochetant le gardien après un service de Lamine Yamal. Le Barça est qualifié pour les huitièmes. On notera aussi que Valence a battu Gijon 2-0 et que la Real Sociedad s’est imposée à Eldense 2-1.