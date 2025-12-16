OL : la réponse acide du clan de Jean-Michel Aulas à John Textor

Depuis plusieurs mois, l’OL est en grande difficulté financière. Proches de la relégation administrative en juin dernier, les Gones ont réussi à être repêché en appel après des jours de négociations avec le nouveau tandem Gerlinger-Kang qui gère actuellement le club. Perdant le contrôle financièrement, John Textor a été évincé de la tête du club rhodanien par Eagle, actionnaire majoritaire de la formation rhodanienne. Cette même société a, en novembre dernier, révélé des chiffres inquiétants sur les énormes pertes de l’OL lors du dernier exercice qui s’élève à 201 millions d’euros sur une saison. Des chiffres qui ne laissent que peu de place au doute et qui montrent bien que Textor a causé énormément de tort au club rhodanien. Pourtant, l’homme d’affaires américain continue de faire parler de lui. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien boss de l’OL s’est fendu d’un discours délirant pour justifier son passage calamiteux à l’OL.

A l’écouter, l’Américain a été la victime d’un système qui a voulu le voir échouer. Après avoir fustigé la DNCG qui n’aurait pas tenu ses engagements à son égard, l’homme d’affaires a ensuite expliqué dans un long discours qu’il avait fait gagner de l’argent et qu’il avait permis à l’équipe d’être meilleure durant son passage. Enfin, John Textor n’a pas épargné Jean-Michel Aulas, qu’il juge également responsable de la situation financière du club dans un discours particulièrement osé : «depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter. J’ai été contraint de prendre la direction de ce club, de régler la situation. Et depuis le 30 juin 2025, tous les changements que vous voyez, la réduction de la masse salariale, la réduction des dépenses, rendre le club viable financièrement… tout ça a été fait. Le club était insolvable. Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus sur ses deux jambes. Nous l’avons ramené à l’équilibre le 30 juin, nous l’avons ramené en Ligue Europa, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment.»

Le clan Aulas envisage des poursuites judiciaires contre John Textor

Des paroles qui égratignent le mandat d’Aulas et qui ne plaisent vraiment pas à celui qui souhaite devenir maire de Lyon dans les prochains mois. En effet, ayant des rapports tantôt cordiaux, tantôt hostiles, avec son successeur à la tête de l’OL, Jean-Michel Aulas n’a clairement pas goûté aux déclarations de l’Américain sur les ondes de RMC. En réponse, le clan Aulas a décidé de répondre sur LinkedIn. En effet, en passant via sa société Holnest, Jean-Michel Aulas et son clan ont répondu aux lourdes accusations de Textor de manière frontale : «les déclarations récentes de John Textor relèvent d’une tentative de diversion et d’une présentation dénaturée des faits. Contrairement à ce qui est affirmé, l’ensemble de la situation économique et financière de l’Olympique Lyonnais, société cotée en bourse et avec des comptes certifiés, était parfaitement connu au moment de la cession. John Textor, assisté par ses banquiers d’affaires, disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires et a fait ses propres choix de gestion, dont il assume aujourd’hui l’entière responsabilité.»

Ne fermant pas la porte à des poursuites judiciaires, Holnest, la société de JMA, s’est également montrée admirative du travail de Michele Kang qui a permis à l’OL de se sauver l’été dernier : «la justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées. Holnest prend acte des nouvelles déclarations de John Textor et en tirera, le cas échéant, toutes les conséquences de droit. Si l’Olympique Lyonnais a pu être préservé, c’est grâce au travail rigoureux conduit par Michele Kang et ses équipes, dont plusieurs anciens collaborateurs expérimentés de Jean-Michel Aulas. Ce travail sérieux a permis de présenter un dossier solide et crédible aux instances de contrôle, notamment à la DNCG. Holnest ne participera pas à des polémiques personnelles. Les faits sont établis, les responsabilités connues.» La guerre des mots pourrait donc se poursuivre devant un tribunal prochainement…