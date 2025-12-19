Menu Rechercher
Supercoppa

Le communiqué incendiaire du Napoli contre Massimiliano Allegri

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Max Allegri @Maxppp
Naples 2-0 Milan

La demi-finale de Supercoupe d’Italie entre le Napoli et l’AC Milan a été le théâtre de grosses tensions entre le club napolitain et le coach rossonero, Massimiliano Allegri. D’ailleurs, ce dernier ne s’est visiblement pas seulement chauffé avec Antonio Conte. Ce matin, le Napoli a publié un communiqué dans lequel il demande une sanction contre Allegri, qui aurait tenu des propos inappropriés à l’encontre de l’entraîneur adjoint des Partenopei, Gabriele Oriali.

Official SSC Napoli
Nota del Club 👇
«Le SSC Napoli condamne fermement l’attitude de l’entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, qui, lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Italie, en présence de dizaines de personnes au bord du terrain et en direct à la télévision, a lourdement insulté Gabriele Oriali avec des termes offensants et répétés. Nous espérons que cette agression, totalement incontrôlée, ne passera pas inaperçue, d’autant plus qu’avec 33 caméras engagées dans la production de l’événement, il est impossible de ne pas constater ce qui s’est passé», peut-on dans le communiqué publié sur le site officiel des Partenopei.

Pub. le - MAJ le
