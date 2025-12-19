Mercato : les pistes XXL du Paris FC pour cet hiver

Opération sauvetage à coups de millions : c’est peut-être par là que passera le maintien «tranquille» espéré par le Paris FC pour l’an I de son nouveau projet en Ligue 1. 14e du championnat avec seulement quatre points d’avance sur le barragiste auxerrois, le promu sait son avenir bâti sur du sable, alors qu’il n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs. À l’heure où la frustration commence à gagner du terrain dans le vestiaire, voir cinq de ses éléments partir à la CAN, dont son meilleur joueur Ilan Kebbal, n’est pas vraiment une bonne nouvelle.

C’est dans ce contexte, combiné au rendement insuffisant d’autres recrues offensives, que le Paris FC envisage de se renforcer massivement dans les prochaines semaines. Comme le révèle le journal L’Équipe, quatre à cinq recrues sont envisagées cet hiver (8 étaient arrivées cet été pour un peu plus de 50 millions d’euros). Deux attaquants, à savoir un axial et un excentré, pourraient débarquer, mais aussi un latéral droit, un milieu défensif et un milieu relayeur. Plusieurs noms commencent d’ailleurs à circuler, et ils devraient raviver quelques souvenirs aux observateurs du championnat de France.

Trois exs de Ligue 1 ciblés en attaque

Il y a d’abord celui de Martin Terrier, auteur d’un coup du scorpion phénoménal le week-end dernier avec Leverkusen, mais cantonné à un rôle de second couteau depuis son retour de blessure. L’attaquant de 28 ans présente l’avantage de connaître le championnat et d’y avoir performé, notamment à Rennes où il avait réalisé sa saison la plus prolifique (21 buts et 3 passes décisives en 2021/2022). Sa capacité à jouer à gauche comme en pointe reste aussi un atout non négligeable, alors que Moses Simon peine à donner satisfaction depuis son arrivée. Comme pour les autres, c’est possiblement vers un prêt que pourraient se tourner les dirigeants parisiens.

Autre nom évoqué : celui d’Arnaud Kalimuendo, parti tenter le pari de la Premier League cet été. Pour l’autre ancien serial buteur de Rennes, la greffe tarde à prendre du côté de Nottingham Forest (il a joué 7 matchs de Premier League). Enfin, L’Équipe évoque le nom d’Elye Wahi, en grandes difficultés du côté de Francfort et avec qui sa direction a prévu un point prochainement. Ça fait déjà pas mal de pistes.