League Cup : Manchester City avec un Cherki buteur s’offre Brentford et file en demi-finale

Après Chelsea hier qui a dominé Cardiff (3-1), Manchester City s’est à son tour qualifié pour les demi-finales de la League Cup 2025/2026. Face à Brentford, les Sky Blues ont dû batailler. Peu après la demi-heure de jeu, c’est Rayan Cherki qui a réveillé la bande de Pep Guardiola (32e).

La suite après cette publicité

Après la pause, Manchester City a continué de pousser et s’est mis à l’abri grâce à Savinho sur un joli service de Tijjani Reijnders (67e). Avec ce succès 2-0, Manchester City reste en course pour gagner ce trophée.