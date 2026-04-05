Monaco - OM : les compositions probables

Clôture de cette 28e journée de Ligue 1 ce dimanche soir avec le choc du haut de tableau entre Monaco et l’Olympique de Marseille. Un match décisif dans la course à la Ligue des Champions notamment alors que les Phocéens ont donc 3 points d’avance sur leur adversaire du soir. La victoire est impérative pour rester sur le podium puisque Lille s’est imposé ce samedi et met donc la pression sur Marseille. Ce ne sera pas facile face à l’ASM, meilleure équipe de Ligue 1 depuis 2 mois avec un enchaînement de succès et qui voudra donc confirmer sa bonne dynamique d’avant trêve.

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Pour ce choc, Habib Beye devra se passer de Mason Greenwood mais il compte bien maintenir son 3-4-3. Dans les cages, on retrouvera Rulli alors que la défense sera composée de Balerdi, Pavard et Medina. Weah occupera le poste de piston droit alors que Paixao sera aligné à gauche. Dans le cœur du jeu, Hojbjerg sera associé à Timber.

3-4-3 contre 3-4-3

Enfin, Marseille se présentera avec un trio offensif composé de Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et donc Ethan Nwaneri qui remplacera sur le papier Mason Greenwood. En face, l’ASM devrait aussi débuter en 3-4-3 avec Hradecky dans les buts. Le polyvalent Zakaria sera présent dans le cœur de la défense avec Kehrer et Faes. Au milieu de terrain, Bamba et Camara formeront le double-pivot.

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Pour dynamiser les couleurs, le coach Pocognoli comptera sur Adingra et Teze. Enfin, sur le front de l’attaque, Balogun sera associé à Akliouche et Golovin. Un onze séduisant qui devrait permettre d’avoir du beau spectacle sur la pelouse de Louis II. Rendez-vous ce dimanche soir pour le coup d’envoi de ce choc.