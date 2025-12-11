Menu Rechercher
FC Nantes : Ahmed Kantari nommé entraîneur

Par Max Franco Sanchez
Ahmed Kantari, entraineur de Valenciennes @Maxppp

Mercredi soir, le FC Nantes a officialisé le licenciement de Luis Castro, quelques heures après la sortie médiatique remarquée du coach portugais. Avec 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites - pire bilan d’un coach de l’ère Keita - le club nantais pointe à une triste dix-septième place au classement de Ligue 1. Et les Canaris viennent d’annoncer leur nouvel entraîneur.

FC Nantes
Le FC Nantes annonce ce jour la nomination d’Ahmed Kantari au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle.

Il prend ses fonctions dès aujourd’hui, entouré de son staff, en vue du déplacement à Angers.

Le communiqué →
Sans surprise, il s’agit d’Ahmed Kantari. « Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers. Ahmed Kantari sera épaulé par deux adjoints - Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique - Gilles Marambaud - et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but », indique le club dans un communiqué officiel. L’ancien international marocain a du pain sur la planche.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
