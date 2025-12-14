OM : Pablo Longoria croit toujours au titre en Ligue 1

Ce dimanche, l’OM reçoit l’AS Monaco en fermeture de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Marseillais qui aspirent à rester au contact du duo Lens-PSG en tête du classement de Ligue 1. En cas de victoire face aux Monégasques, les Olympiens peuvent remonter à la 3e place et conserver leurs cinq points de retard sur le leader lensois.

Interrogé avant la rencontre contre Monaco, Pablo Longoria, président de l’OM, a expliqué qu’il croyait toujours au titre : «le titre ? Dans la vie, il faut avoir de l’ambition. Il faut mesurer cette ambition. Il faut se concentrer sur le prochain match. Si après on doit faire le bilan en mars-avril, il faudra voir les positions pour aller chercher les objectifs. Il faut réfléchir match après match. La saison, ça passe très vite. En mars-avril, il faudra analyser et faire notre travail.» Voilà qui est dit.