OM : Pablo Longoria dévoile ses plans pour le mercato d’hiver

Depuis le début de saison, Marseille alterne entre le bon et le moins bon. Bien placé dans la course au podium, l’OM aspire forcément à recoller au PSG et à Lens qui font la course en tête. Pour ce faire, il faudra d’abord récupérer sa troisième place, piquée par Lille, avec une victoire ce dimanche soir face à Monaco. En amont de la rencontre, Pablo Longoria, président du club phocéen, était l’invité de Ligue 1+. L’occasion pour le dirigeant espagnol de parler du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Et à en croire Longoria, cela ne devrait pas être l’hiver le plus agité de l’histoire du club alors que l’Ibérique évoque de simples "réajustements" prévus pour cet hiver : «je vais être clair. Le mois de janvier va être très important avec les matches que nous aurons et le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eu vraiment depuis le début de saison (Traoré, Medina et Gouiri). Il faut toujours être clair. C’est le moment de faire des réajustements. Ca ne veut pas dire aller forcément chercher des joueurs. On doit réduire les déficits que l’on a sur l’équipe. Il faut faire les comptes et récupérer trois joueurs importants.»