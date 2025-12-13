Les raisons de la première catastrophique d’Ahmed Kantari avec le FC Nantes

Il n’y a pas eu de miracle ce vendredi, à Angers, pour la première d’Ahmed Kantari sur un banc de Ligue 1. Intronisé entraîneur de l’équipe première du FC Nantes quelques heures plus tôt, prenant la suite de Luis Castro remercié après un début de saison raté, l’ancien défenseur n’a pas réussi son coup. Sa seule séance d’entraînement avant la rencontre d’hier était évidemment insuffisante pour mettre des ateliers en place. Le nouveau coach a misé sur l’état d’esprit et l’urgence de la situation pour mobiliser ses joueurs. Ça n’a pas fonctionné. Pire même, les Canaris sont repartis d’Angers avec une cinglante défaite (4-1).

Le 4-3-3 de son prédécesseur au placard, Kantari a tenté d’aligner un 4-4-2, relançant Mustapha Mohamed au passage, lui qui n’avait plus été titulaire depuis le 19 octobre. Le pari a été raté. Associé à Mathis Abline, l’Égyptien s’est complètement manqué et a été remplacé dès l’heure de jeu par Youssef El-Arabi. Il n’est pas le seul bien sûr à avoir raté sa prestation. Sur le côté droit, Yassine Benhattab a de nouveau affiché ses limites pour la Ligue 1 et l’impression générale est de voir une équipe à la dérive, sans idée et même pire. Elle semble accepter son sort, celui de ne pas avoir le niveau requis.

Kantari travaille déjà dans l’urgence

Cela a obligé Anthony Lopes à sortir du bois après la rencontre. « Je suis désolé, mais on voulait une équipe qui pouvait se maintenir en début de saison, mais ce soir, on n’a pas vu d’équipe qui voulait se maintenir. Ce n’est pas pour taper sur qui que ce soit, mais on n’a pas vu une équipe qui voulait se maintenir », interpellait le gardien de but de 35 ans, très en colère après la prestation des siens. Nantes a couru après le score tout le match. Sur un malentendu, le club aurait pu revenir dans le match après la réduction de l’écart de Centonze (81e, 2-1), relancé lui aussi et plutôt intéressant comme latéral droit.

En insistant, il est l’une des rares satisfactions, mais son équipe a fini par prendre deux nouveaux buts en fin de match, mettant fin au calvaire des Canaris, 17es, et plus que jamais en danger. « Les objectifs sont redéfinis. J’ai dit aux joueurs qu’on était en mission commande. L’état d’esprit est le plus important. Il n’y a pas de titulaires ni de remplaçants. On ne va pas révolutionner le foot en une séance non plus. On est surtout sur de la cohésion », disait le nouvel entraîneur nantais sur Ligue 1+ avant le match. Son discours n’a pas fait mouche, loin de là même. Il faudra sans doute passer par le mercato pour changer les choses en profondeur.

Un mercato attendu

« La mission est plus difficile, car la saison dernière, il y avait des joueurs d’expérience qui connaissaient bien la Ligue 1 et avaient un vécu important dans ce championnat. Ce n’est pas le cas aujourd’hui dans cette équipe », analysait le technicien marocain en conférence de presse, lui qui fut l’adjoint d’Antoine Kombouaré sur la seconde partie de saison. « Le 4-4-2, c’était plus une question d’animation que de système. Ce n’est pas mon schéma préférentiel, j’ai simplement fait un état des lieux en urgence. La trêve arrive au bon moment, on va pouvoir changer des choses et le mercato va aussi nous apporter des renforts. En attendant, il est urgent de garder la tête froide. » Tout est une question d’urgence en ce moment à Nantes.