Des entraîneurs ont refusé le poste à Nantes

Luis Castro n’est officiellement plus l’entraîneur du FC Nantes. En 5 mois, celui qui a été déniché à Dunkerque (contre 500 000 euros) n’aura tenu que 5 mois après avoir rendu le pire bilan depuis le dernier titre de champion de France en 2001. Le Portugais de 45 ans n’a remporté que 2 matchs en 15 journée et laisse le club à une très inquiétante 17e place. Il est remplacé depuis ce matin par Ahmed Kantari, lequel vit sa première à ce poste en Ligue 1.

Adjoint d’Antoine Kombouaré lors de la seconde partie de saison dernière, l’ancien défenseur bénéficie d’un contexte qu’il connaît bien mais il n’était pas non plus le premier choix. Outre la piste menant à Will Still et révélée en début de semaine, des contacts ont été noués avec Frédéric Antonetti (libre), sans donner suite. D’après Ouest-France, la direction a également songé à Sabri Lamouchi, qui a été viré Al-Diraiyah FC (2e division saoudienne) il y a quelques jours.