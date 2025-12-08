Menu Rechercher
Affaire Sala : Nantes et Cardiff seront fixés le 30 mars

Les hommages rendus à Emiliano Sala @Maxppp

L’enquête autour de la mort d’Emiliano Sala n’est toujours pas refermée. Réunis ce lundi devant le tribunal de commerce de Nantes, Nantes et Cardiff City attendent la décision qui sera rendue le 30 mars, indique l’AFP. Transféré pour 17 M€ au club gallois en janvier 2019, Sala avait trouvé la mort dans un accident d’avion au-dessus de la Manche alors qu’il rejoignait sa nouvelle équipe. Depuis, les deux clubs s’opposent autant sur le terrain juridique que financier.

En 2023, Cardiff City avait décidé de porter l’affaire devant la justice commerciale française. Le club réclame à présent une compensation financière pour les « pertes de revenus » et autres « préjudices subis consécutifs au décès de l’Argentin, estimant que le transfert n’a pu être honoré. Le FC Nantes conteste ces demandes et estime de son côté avoir respecté ses obligations contractuelles.

