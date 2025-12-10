Luis Castro viré du FC Nantes !

La journée a encore été animée au FC Nantes. Quelques heures à peine après sa conférence de presse, Luis Castro a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, d’après les informations de Ouest-France. La nouvelle défaite concédée le week-end dernier en championnat (la 8e en 15 journées) aura été celle de trop pour la direction. Le président Waldemar Kita et son fils Franck, le directeur général du club, ont pris la décision de se séparer de l’entraîneur portugais de 45 ans. Il devrait être remplacé par Ahmed Kantari, l’ex-adjoint d’Antoine Kombouaré. Ce dernier serait suppléé par Eric Blahic.

Voir le technicien se faire évincer n’a rien de surprenant. Il était déjà menacé depuis un moment. La défaite contre Lens (2-1) dans les arrêts de jeu l’avait encore un peu plus fragilisé. Le nom de Will Still a même été cité pour prendre la suite, avant que les Canaris ne décident de le maintenir jusqu’à la trêve hivernale, aidé par un mercato d’hiver entreprenant. Deiver Machado a d’ailleurs signé au club ces dernières heures en tant que joker. Finalement, le latéral gauche n’évoluera jamais sous les ordres de Castro.

En conflit avec sa direction

Le timing de cette éviction peut en revanche surprendre. Pourquoi le virer après l’avoir décidé de le conserver il y a quelques jours ? Les propos tenus en conférence de presse en début d’après-midi ont-ils joué en sa défaveur ? «Vous pouvez trouver qui vous voulez dans le club, je respecte tout le monde en tant que personne, comme je respecte votre travail. Mais quand vous dîtes que je ne parle pas avec la direction, ce n’est pas vrai parce que c’est dans mes principes aussi. Je ne sais pas pourquoi vous écrivez ça. Ce n’est pas vrai», a-t-il lâché après les révélations de Ouest-France.

Le premier quotidien de France a expliqué que l’ancien coach de Dunkerque était de plus en plus isolé au sein du club. La communication avec la direction semblait toujours plus compliquée, jusqu’au point de rupture, ce mercredi donc. Venu avec beaucoup d’espoir, Luis Castro a vite déchanté à Nantes. Avec 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites, il possède tout simplement le pire bilan de l’ère Kita. Il y a pourtant de la concurrence en la matière. Nantes est aujourd’hui 17e de Ligue 1 et en grand danger pour la suite de la saison. À l’inexpérimenté Kantari de trouver les ressorts pour redresser la situation.