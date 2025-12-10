Menu Rechercher
L1 : Louchet et Ajorque lourdement sanctionnés par la commission de discipline

Par Aurélien Léger-Moëc
Tom Louchet avec Nice @Maxppp

La commission de discipline a rendu son verdict après la 15e journée de Ligue 1. Et une mauvaise nouvelle, prévisible, s’ajoute à la saison niçoise avec la suspension pour 3 rencontres du milieu Tom Louchet, coupable d’une semelle lors de la réception d’Angers, qui lui avait valu une exclusion, après appel à la VAR.

Ludovic Ajorque avait lui aussi été exclu lors de Brest-Monaco, également après consultation de la VAR, mais la commission de discipline a été plus clémente, avec 2 matches de suspension.

Le communiqué de la commission de discipline :

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme

Tom LOUCHET (OGC Nice)

Deux matchs de suspension ferme

Ludovic AJORQUE (Stade Brestois 29)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Jérémy JACQUET (Stade Rennais FC)

Un match de suspension ferme

Ainsley MAITLAND-NILES (Olympique Lyonnais)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 16 décembre 2025 à 00h00.

Laurent ABERGEL (FC Lorient)

Chidozie AWAZIEM (FC Nantes)

Haris BELKEBLA (Angers SCO)

Pathé MBOUP (Stade Brestois 29)

Maxime LOPEZ (Paris FC)

Antoine MENDY (OGC Nice)

Jordan TEZE (AS Monaco)

