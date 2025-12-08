Menu Rechercher
Nantes : la piste Will Still déjà enterrée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Will Still sur le banc de Southampton @Maxppp

Dix-septième et avant-dernier du classement de Ligue 1, le FC Nantes lutte plus que jamais pour son maintien. Et comme souvent avec les Kita, c’est le coach qui trinque quand ça ne va pas. Intronisé l’été dernier, Luis Castro serait plus que jamais sur la sellette.

Ce matin, Ouest France annonçait d’ailleurs que les Canaris s’étaient déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur, que le Belge Will Still était leur priorité. Libre de tout contrat depuis son limogeage par Southampton, Still possède l’avantage de bien connaître la Ligue 1 depuis ses passages à Reims et Lens. Mais L’Équipe annonce que cette piste a déjà été refermée par les dirigeants nantais.

Pub. le - MAJ le
