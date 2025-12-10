Ligue des Champions
Bruges-Arsenal : Martinelli signe un nouveau banger
1 min.
Un piège ? Quel piège ? Arsenal se balade sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi soir. Et les attaquants se régalent. Après Noni Madueka, auteur d’un doublé, dont un but splendide, c’est Gabriel Martnielli qui a décidé de signer un but d’anthologie.
Touché sur le côté gauche, il est revenu sur son pied droit pour envoyer une frappe enroulée dans la lucarne opposée. Un nouveau chef d’oeuvre dans ce match rondement mené par les Gunners.
