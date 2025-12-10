Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Bruges-Arsenal : Martinelli signe un nouveau banger

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Gabriel Martinelli sous les couleurs d'Arsenal @Maxppp
Club Bruges 0-3 Arsenal

Un piège ? Quel piège ? Arsenal se balade sur la pelouse du Club Bruges ce mercredi soir. Et les attaquants se régalent. Après Noni Madueka, auteur d’un doublé, dont un but splendide, c’est Gabriel Martnielli qui a décidé de signer un but d’anthologie.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
ARSENAL A ACTIVÉ LE MODE TOP BUTS CE SOIR 😭

Gabriel Martinelli, c'est exceptionnel 💎

#BRUARS | #UCL
Voir sur X

Touché sur le côté gauche, il est revenu sur son pied droit pour envoyer une frappe enroulée dans la lucarne opposée. Un nouveau chef d’oeuvre dans ce match rondement mené par les Gunners.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
Gabriel Martinelli

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Gabriel Martinelli Gabriel Martinelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier