Arsenal : coup dur pour Max Dowman

Par Dahbia Hattabi
Max Dowman (Arsenal) @Maxppp

Leader de Premier League et en tête du classement en Ligue des Champions, Arsenal est sur un nuage. Pourtant, une ombre est venue obscurcir le ciel radieux des Gunners. En effet, The Athletic révèle que Max Dowman est blessé.

Le média anglais indique qu’il souffre d’une rupture des ligaments de la cheville. Il a été touché lors d’un match amical des Londoniens contre Manchester United. Résultat : il devrait manquer au moins deux mois de compétition. L’attaquant anglais de 15 ans, qui totalise 5 apparitions avec le groupe de Mikel Arteta, ne devrait pas passer par la case opération.

