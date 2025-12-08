FA Cup : le tirage au sort complet du 3e tour

Ce lundi a eu lieu le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup. Comme le rappelle la FA, les clubs de Premier League et de Championship entrent en lice à ce stade. Ainsi, 32 affiches ont été tirées au sort.

Parmi les plus importantes, on peut retenir que Tottenham et Aston Villa vont croiser le fer, tout comme Everton et Sunderland. Manchester United et Brighton vont aussi jouer l’un contre l’autre. Manchester City est épargné et va affronter Exeter City, pendant que Chelsea ira à Charlton. Dans le dur, Liverpool va jouer contre Barnsley. Arsenal, de son côté, ira à Portsmouth. Les matches auront lieu le 10 janvier.

Le tirage au sort complet de la FA Cup :