FA Cup : le tirage au sort complet du 3e tour
Ce lundi a eu lieu le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup. Comme le rappelle la FA, les clubs de Premier League et de Championship entrent en lice à ce stade. Ainsi, 32 affiches ont été tirées au sort.
Parmi les plus importantes, on peut retenir que Tottenham et Aston Villa vont croiser le fer, tout comme Everton et Sunderland. Manchester United et Brighton vont aussi jouer l’un contre l’autre. Manchester City est épargné et va affronter Exeter City, pendant que Chelsea ira à Charlton. Dans le dur, Liverpool va jouer contre Barnsley. Arsenal, de son côté, ira à Portsmouth. Les matches auront lieu le 10 janvier.
Le tirage au sort complet de la FA Cup :
- Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town
- Doncaster Rovers - Southampton
- Tottenham Hotspur - Aston Villa
- Port Vale - Fleetwood Town
- Preston North End - Wigan Athletic
- Ipswich Town - Blackpool
- Wrexham - Nottingham Forest
- Charlton Athletic - Chelsea
- Manchester City - Exeter City
- West Ham United - Queens Park Rangers
- Sheffield Wednesday - Brentford
- Fulham - Middlesbrough
- Everton - Sunderland
- Liverpool - Barnsley
- Burnley - Millwall
- Norwich City - Walsall
- Portsmouth - Arsenal
- Derby County - Leeds United
- Swansea City - West Bromwich Albion
- Salford City - Swindon Town
- Boreham Wood - Brackley Town ou Burton Albion
- Grimsby Town - Weston-super-Mare
- Hull City - Blackburn Rovers
- Newcastle United - AFC Bournemouth
- MK Dons - Oxford United
- Cheltenham Town - Leicester City
- Cambridge United - Birmingham City
- Bristol City - Watford
- Stoke City - Coventry City
- Macclesfield - Crystal Palace
- Manchester United - Brighton & Hove Albion
- Sheffield United - Mansfield Town
