Javier Pastore recrute Enzo Fernandez

Faut-il y voir une envie de changer de club ? Les prochains mois nous le dirons, mais toujours est-il que selon Fabrizio Romano, Enzo Fernandez (24 ans) a signé en faveur de la nouvelle agence de joueurs nommée The Elegant Game, dont le cofondateur n’est autre que Javier Pastore.

L’ancien joueur du PSG s’est lancé dans cette affaire, lui qui a pris sa retraite sportive il y a deux ans maintenant. En "recrutant" le milieu de terrain de Chelsea, dont le contrat court encore jusqu’en 2032, El Flaco s’offre une entrée remarquée dans ce marché très disputé.