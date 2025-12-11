Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Javier Pastore recrute Enzo Fernandez

Par Maxime Barbaud
Enzo Fernandez lors d'un échauffement avec Chelsea @Maxppp

Faut-il y voir une envie de changer de club ? Les prochains mois nous le dirons, mais toujours est-il que selon Fabrizio Romano, Enzo Fernandez (24 ans) a signé en faveur de la nouvelle agence de joueurs nommée The Elegant Game, dont le cofondateur n’est autre que Javier Pastore.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du PSG s’est lancé dans cette affaire, lui qui a pris sa retraite sportive il y a deux ans maintenant. En "recrutant" le milieu de terrain de Chelsea, dont le contrat court encore jusqu’en 2032, El Flaco s’offre une entrée remarquée dans ce marché très disputé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Javier Pastore
Enzo Fernández

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Javier Pastore Javier Pastore
Enzo Fernández Enzo Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier