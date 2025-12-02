Nantes mise sur le mercato hivernal pour rebondir

En grande difficulté en championnat, seizième avec 11 points et seulement deux victoires en 14 journées, Nantes doit absolument redresser la barre. La question est maintenant de savoir comment. Selon L’Équipe, la direction du club compte justement sur le mercato hivernal pour corriger les lacunes de l’effectif.

La priorité devrait être le milieu de terrain, où il manque clairement un profil box-to-box et des joueurs capables de soutenir les attaquants. En plus du futur retour d’Ignatius Ganago, prêté au New England Revolution (MLS), la direction canarie ne souhaite pas se fixer de limites quant au nombre de joueurs qu’elle prévoit de recruter. Pour compenser, plusieurs prêts peu concluants jusqu’ici pourraient être annulés, avec des joueurs comme Hyun-seok Hong, Mayckel Lahdo ou Amady Camara qui pourraient retourner dans leur club d’origine.