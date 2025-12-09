Union Saint-Gilloise - OM : les notes du match

Un match d’équipes à 6 points. L’Olympique de Marseille ne devait pas louper l’occasion d’en récolter trois de plus, à Anderlecht, sur la pelouse d’un stade qui accueille pour la Ligue des Champions l’étonnante équipe de l’Union Saint-Gilloise, championne de Belgique en titre. Mais pas souveraine sur ce terrain, souillée par l’Inter Milan et Newcastle (4-0 à chaque fois) cette saison en Europe. Pourtant, c’est l’USG qui a mieux démarré, en inscrivant un premier but à domicile sur sa première incursion dans le camp marseillais, grâce à la passivité coupable des hommes de Roberto De Zerbi, dès la 6e minute. Touché sur son aile droite, le remuant Khalaili repiquait dans l’axe et envoyait une frappe pied gauche qui trompait Rulli sur son petit côté (1-0, 6e).

Une douche froide pour les Marseillais, encore cueillis à froid durant le premier quart d’heure. Mais l’OM avait le mérite de vite réagir et égalisait dès la 15e minute grâce à l’inspiration de son trio offensif. Greenwood talonnait pour Paixao au cœur de la surface, Aubameyang récupérait l’offrande mais centrait trop sa frappe. Heureusement le portier, Scherpen, relâchait le cuir et Paixao surgissait pour conclure (1-1, 15e). Cela n’empêchait toutefois pas l’OM de manquer de maîtrise dans le jeu et d’être bousculé par des Belges déterminés. Weah s’offrait un beau déboulé sur son aile droite qui s’achevait par une frappe frôlée par les doigts de Scherpen (34e). Le club phocéen s’en remettait finalement à Greenwood. L’Anglais perforait dans l’axe avant de servir Aubameyang qui lui redonnait le ballon. Greenwood pouvait enchaîner et déclencher une frappe puissante du droit qui faisait mouche (1-2, 41e). L’OM se sortait plutôt bien d’une première période disputée.

L’OM s’est fait peur

De Zerbi lançait Balerdi à la place de Weah à la pause, Murillo glissant au poste de latéral droit. Les Olympiens acceptaient de laisser leurs adversaires développer leur jeu et ils allaient frapper en contre. Une bonne déviation, enfin, d’Aubameyang vers O’Riley et ce dernier lançait Greenwood en profondeur. Ne restait qu’à observer le talent de l’Anglais, avec un crochet derrière la jambe d’appui et une frappe enroulée du gauche dans le petit filet opposé (1-3, 58e). Le numéro 10 donnait de l’air à son équipe et inscrivait son 3e but en Ligue des Champions. L’USG ne se résignait pas et lançait un ex de Ligue 1, Sofiane Boufal, qui n’était pas loin de réduire le score (67e).

Nadir prenait le relais d’O’Riley, pas vraiment convaincant malgré sa passe décisive, dans un entrejeu trop souvent pris dans l’engagement. A l’abri l’OM ? Jamais vraiment, puisque Khalaili relançait son équipe, d’une belle frappe croisée du droit, après une sortie aérienne manquée de Rulli (2-3, 71e). C’est un autre match qui commençait avec des Belges déchaînés, et Rulli faisait bien de ne pas se louper sur une frappe de Boufal (74e). Pire, Mac Allister égalisait après un service parfait de Zorgane. Le but était annulé pour un hors-jeu infime, voire incompréhensible sur les images diffusées par le corps arbitral (76e). L’OM parvenait miraculeusement à se sortir de ces minutes de folie. La fin de match était bouillante et le ballon brûlait certains pieds, à l’image de Vermeeren qui en perdait un trop facilement. Promise David était alors lancé en profondeur et marquait, mais le drapeau se levait, pour un hors-jeu réel (89e). David tombait ensuite sur le gant de Rulli sur une tête à bout portant (93e) ! C’est donc bien avec sa première victoire à l’extérieur dans cette Ligue des Champions que l’OM est reparti de Belgique, avec désormais 9 points dans la besace et son destin en mains avant les 2 dernières journées. Ce sera face à Liverpool puis contre Bruges en janvier prochain.

L’homme du match : Greenwood (7,5) : l’Anglais est toujours dans une forme étincelante en cette première partie de saison. Il a tout fait à l’USG. Un premier frisson (8e) après avoir mal négocié un contre (4e), et inspiré sur le but de Paixao avec cette talonnade (15e), il prend surtout tout le monde de vitesse sur ce contre qu’il parvient à conclure du droit après un relais avec Aubameyang (41e). La défense belge n’a jamais su comment le gérer et c’est encore lui qui offre un break précieux en ouvrant son pied gauche après avoir éliminé Leysen façon "Drogba" (58e). Remplacé par Vaz (88e).

Union Saint-Gilloise

- Scherpen (3) : soirée pénible pour le gardien néerlandais, qui a rarement fait la différence face aux tentatives marseillaises. Il s’est totalement manqué sur le premier but marseillais : en voulant capter une frappe pourtant faiblarde d’Aubameyang, il a seulement repoussé le ballon vers l’avant, offrant à Paixão l’occasion en or qu’il a transformée sans difficulté. Il ne peut en revanche rien sur la frappe rapide de Greenwood (41e), ni sur son doublé d’un tir enroulé du gauche (58e). En revanche, il s’est bien jeté devant Paixão pour empêcher un but qui aurait scellé les espoirs de son équipe.

- Khalaili (7,5) : le piston droit a été le principal danger belge durant la première période. Trouvé à l’entrée de la surface par Schoofs, il a trompé Rulli dès sa première tentative grâce à une frappe puissante à ras de terre au premier poteau (5e). Plus rapide qu’Emerson, il l’a souvent débordé, mais ses ballons vers la surface ont manqué de précision, trop forts ou mal ajustés. L’exemple le plus parlant reste à la 35e minute : après avoir éliminé l’international italien d’un grand pont, il a centré sans lever la tête… et sans succès. Il a toutefois maintenu son efficacité devant le but jusqu’au bout. Profitant d’une sortie ratée de Rulli, l’Israélien a récupéré le ballon dans la surface et, grâce à l’espace laissé par Emerson, a décoché une frappe du gauche qui a terminé au fond des filets.

- Mac Allister (5) : il s’est rapidement illustré par un contre défensif déterminant sur Greenwood, qui avait enchaîné un contrôle orienté et déclenché une frappe dangereuse dès la 9e minute. L’Argentin est en revanche trop court sur Paixão puis Vermeeren lors de l’égalisation marseillaise (15e), même si la faute principale incombe clairement au gardien de l’USG. Souvent en retard dans ses interventions, il s’est tout de même battu pour contenir les vagues olympiennes. À noter ses passes longues précises pour trouver Khalaili dans le dos d’Emerson en seconde période. Il a marqué des points en fin de match lorsque l’USG a poussé et a même célébré un but inscrit de près en taclant, avant que la VAR ne signale un hors-jeu.

- Burgess (3,5) : le capitaine n’a pas été à la hauteur du rendez-vous, incarnant un peu ce qu’a été l’ensemble de la défense belge ce soir. Malgré quelques dégagements et duels remportés, ses interventions ont manqué de précision et il n’a pas réussi à organiser efficacement sa ligne défensive. Sur le troisième but marseillais, il a commis une faute grossière en venant mettre un genou dans le dos d’Aubameyang, ce qui lui a valu un carton jaune.

- Leysen (2,5) : à l’origine de l’ouverture du score belge, il a profité de l’attentisme marseillais pour avancer sur son couloir gauche et servir très facilement Schoofs dans l’axe, qui a ensuite décalé Khalaili (5e). En revanche, il a été en grande difficulté défensivement. Weah puis Greenwood l’ont régulièrement mis hors de position, et il a peiné aussi bien en avançant qu’en reculant. C’est d’ailleurs ainsi que Greenwood l’a fait complètement danser à la 41e avant de marquer du pied sur une remise d’Aubameyang. Une véritable catastrophe, Leysen a été totalement perdu dans la plupart des duels face aux feux follets de l’attaque marseillaise. Sur le doublé de Greenwood, il s’est laissé emporter trop facilement par le crochet de l’attaquant anglais.

- Van de Perre (6) : il s’est montré juste dans ses transmissions, capable de casser les lignes adverses et de relancer proprement le jeu depuis le milieu. Il a également tenté des transversales pour varier le jeu et s’est surtout distingué par sa fiabilité, avec très peu de pertes de balle par rapport à ses coéquipiers. Sorti sur blessure, il a été remplacé par Mathias Rasmussen à la 82e minute.

- Zorgane (5,5) : l’un des joueurs de l’USG les plus à l’aise balle au pied. Il a enchaîné quelques gestes techniques de grande classe, à l’image d’un sombrero avant de trouver Schoofs pour une frappe. Véritable métronome de l’Union Saint-Gilloise, il a signé un sans-faute sur ses passes longues (3/3), dictant le rythme et la circulation du ballon avec assurance. Il aurait pu offrir une passe décisive avec une louche magnifique vers Mac Allister dans la surface, mais ce dernier a été signalé hors-jeu pour quelques centimètres.

- Schoofs (5,5) : il a multiplié les interceptions, permettant à son équipe de partager la possession du ballon et de ne jamais laisser le contrôle totalement aux Marseillais. Récompensé d’une passe décisive pour Khalaili, certes assez simple, il s’est également montré dangereux de loin avec une frappe qui est passée tout près du cadre (38e). Il a laissé sa place à Sofiane Boufal (64e), qui a fait beaucoup de bien à l’USG par son dynamisme. L’ancien Lillois a failli marquer quatre minutes plus tard, mais a frappé sur Rulli en se retournant.

- Niang (2,5) : après avoir gagné son premier duel avec une faute non sifflée sur Weah (5e), il a tenté de répéter la formule à plusieurs reprises. Pendant toute la rencontre, il n’a jamais su bien placer son corps pour accompagner son vis-à-vis et s’est fait très souvent dépasser. C’est de cette façon qu’il a écopé d’un carton jaune pour un tirage de maillot sur Greenwood. Très imprécis techniquement lorsqu’il s’aventurait en attaque, il a clairement été l’un des éléments les plus en difficulté côté belge. Alors qu’il aurait pu adresser un centre décisif à la 87e, il a encore une fois loupé son geste. Remplacé par Ross Sykes bien trop tard (90e+2).

- Rodriguez (3,5) : quasiment invisible en première période, l’USG ayant surtout combiné sur le côté droit avec Khalaili, l’international équatorien n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer. Il s’est toutefois un peu plus exprimé après la pause, lorsque son équipe a pu mettre le pied sur le ballon grâce à la baisse de régime de l’OM.

- Florucz (4) : Discret et parfois maladroit, Florucz a plutôt bien combiné avec Khalaili sur le couloir droit, mais a accumulé trop de pertes de balle et de tentatives de dribbles ratées. Il a été remplacé à la 64e minute par Promise David, qui a pris place à la pointe de l’attaque. Le Canadien a cru tromper Rulli à la 90e minute, mais la VAR est intervenue. Dans le temps additionnel, c’est encore lui dont la tête a été repoussée par le gardien argentin sur la ligne.

OM :

- Rulli (4) : battu sur sa gauche par la frappe de Khalaili (5e), le gardien a démarré la rencontre avec un but déjà encaissé et sur lequel il ne peut pas grand-chose. Dans l’ensemble, le portier n’a pas rassuré, dans la lignée de son match à Lille le week-end dernier. L’Argentin a connu quelques hésitations sur certaines sorties (2e, 31e). La dernière aurait pu lui être fatale et il peut remercier David de manquer sa tête sur ce coup (90e+4). Avant cela, il s’était raté sur ce centre de Leysen que Khalaili parvient à conclure (71e).

- Weah (5,5) : pris par le contrôle orienté de Niang, il a joué une grosse partie du match avec un avertissement (27e). Cela ne l’a pas plus déstabilisé que ça même si défensivement, la soirée fut compliquée pour lui. Auparavant, il a eu une interception très précieuse en position de dernier défenseur (12e). Le latéral droit a montré beaucoup de personnalité dans ce match couperet, en attaquant régulièrement en un contre un. Sa prise de risque a bien failli être récompensée sur ce numéro de soliste où Scherpen a dévié d’un cheveu sa frappe (34e). Remplacé par Balerdi à la pause (46e - note 5,5) qui est bien entré dans son match avec un premier duel important gagné dans sa surface. L’Argentin s’en est plutôt bien sorti au duel et face à la vitesse adverse. Il a tout de même connu quelques trous d’air en montant trop haut (69e) ou en glissant sur ce contre (84e), comme souvent.

- Murillo (4,5) : du bon et pas mal de moins bons. Aligné comme défenseur central, il a connu des problèmes de placements (28e) et des transmissions pas toujours bien assurées (38e). Il n’a pas été rassurant à l’image de ses difficultés à rester en ligne. Le Panaméen a perdu pas mal de duels également, avant d’évoluer en seconde période en latéral droit après la sortie de Weah. Dans cette nouvelle position, on l’a senti plus à l’aise. Il a pu montrer sa qualité de pied (47e, 72e) et a plutôt été solide dans ce couloir. L’avantage collectif lui a permis d’offrir quelques montées tranchantes même s’il a eu plus de mal sur la fin.

- Aguerd (5,5) : toujours très précieux. Cette interception importante dans son camp sur un contre (11e) a lancé sa soirée. Le défenseur a encore fait beaucoup de bien à son équipe en étant toujours aussi propre dans ses interventions. Il a coupé pas mal de centres, a remporté la grande majorité de ses duels (4/5) et réussi ses rares tacles. C’est encore lui qui est à la réception de ce ballon en l’air pour aboutir au second but de Greenwood (58e). L’ancien Rennais a tout de même eu chaud en fin de match avec ce but refusé à Mac Allister qu’il semble pousser au fond (77e).

- Emerson (4) : le champion d’Europe italien n’a pas toujours été à son avantage ce soir. Trop frileux, à plusieurs reprises, il a hésité à monter balle au pied alors que le couloir était libre. À sa décharge, le danger venait la plupart du temps de son côté avec la vitesse et la technique de Khalaili. Il a répondu par son expérience et a fini par prendre le dessus sur son adversaire direct. Son interception permet au bout de l’action à l’OM de mener au score (41e). Il s’en sort très bien sur le but refusé à Mac Allister où il a semblé le couvrir (77e).

- Vermeeren (5,5) : le retour sur ses terres l’a inspiré. Le Belge s’est montré aussi conquérant qu’il y a deux semaines contre Newcastle. Il est auteur d’un retour très important dans sa surface (12e) et c’est lui qui lance l’action de l’égalisation en étant à l’origine de la première passe verticale (15e). Pas toujours irréprochable techniquement (23e) et parfois bougé par ses adversaires, le milieu de terrain a parfois été troué dans le duo qu’il forme avec Höjbjerg, laissant sa défense en situation délicate sur quelques situations. Sa mauvaise talonnade aurait pu ruiner la victoire de l’OM (90e).

- Höjbjerg (6) : on a eu peur en début de rencontre lorsqu’il fut dépassé par la vitesse de Khalaili sur ce centre très dangereux (12e). Une frayeur vite oubliée puisque la suite de son match a été d’un très bon niveau. Une excellente passe pour passer deux lignes (30e), et un autre pour lancer le contre menant au but de Greenwood (41e), le capitaine a fait beaucoup de bien aux siens. Ses interceptions aussi ont été précieuses, alors que paradoxalement son duo avec Vermeeren a connu des problèmes pour empêcher quelques contres.

- Greenwood (7,5) : voir ci-dessus.

- O’Riley (3) : un soir sans pour celui qui a été aligné dans l’axe derrière Aubameyang. C’est bien simple, on ne l’a pas vu ou presque, sauf sur le but où il profite de la remise d’Aubameyang pour orienter vers Greenwood (58e). Jusqu’à son remplacement par Nadir (72e), il a semblé empreinté, enchaînant les mauvais choix, et perdant la très grande majorité de ses duels disputés (4/5). Le Danois a perdu trop de ballons alors qu’il n’a pas pris tant de risques que cela dans le jeu. Son remplaçant a été discret dans une fin de match en faveur de l’USG.

- Paixao (6) : son placement a été un petit problème en début de match où il a semblé davantage jouer comme un piston que comme un ailier. On peut d’ailleurs souligner son très gros investissement défensif ce soir pour venir soulager un Emerson en difficultés. Son marquage a pourtant été trop lâche sur l’ouverture du score, où il laisse l’espace nécessaire à Khalaili pour armer (5e) mais il se rattrape vite en marquant le but de l’égalisation de près (15e). Sa vitesse a souvent causé quelques dégâts dans la défense, l’obligeant à être surveillé comme du lait sur le feu. Mis en échec par Scherpen (90e+1).

- Aubameyang (6) : une prestation irrégulière mais tout de même essentielle sur certaines séquences. On peut retenir son jeu dos au but, souvent en une touche, qui a permis à son équipe de se montrer dangereuse, mais aussi de perdre un ballon important (50e). Sa déviation pour O’Riley permet même au collectif de conclure par Greenwood (58e). S’il n’a pas beaucoup eu sa chance dans la surface, on note quand même sa frappe qui permet à Paixao d’égaliser puisque Scherpen a mal repoussé, permettant à Paixao d’égaliser (15e). Son placement a aussi servi à Greenwood de fixer et de lui remettre pour le but (41e). Remplacé par Kondogbia (88e) pour renforcer le milieu.