OM : la sortie honnête de Hojbjerg sur l’arbitrage et la VAR

L’OM a tremblé jusqu’au bout mais a fini par repartir de Bruxelles avec un succès précieux, au terme d’une fin de match suffocante. Sous pression face à une Union Saint-Gilloise déchaînée, les Marseillais ont vu la VAR et plusieurs décisions arbitrales jouer un rôle déterminant pour préserver leur avance. Dans ce chaos contrôlé de justesse, le groupe marseillais a surtout retenu la capacité à tenir bon malgré la souffrance et les vagues adverses. Une victoire efficace, comme en connaissent parfois les équipes qui avancent en Ligue des Champions, et qui compte peut-être double dans la dynamique olympienne.

Après la rencontre, Pierre-Emile Højbjerg a livré une analyse lucide et assumée : « Les trois points étaient hyper importants, on a fait le boulot même si on a beaucoup souffert en fin de match. Mais quand tu souffres, que tu as mal, tout en passant le cap, ça donne beaucoup d’énergie et d’espoir. Il faut savoir gagner salement. Avec la technologie d’aujourd’hui qui nous a aidés aussi. Neuf points à ce stade de la compétition… On peut faire de bonnes choses. Parfois on a été malchanceux, ce soir on a été chanceux. On prend. Voilà, trois points». Une victoire imparfaite, mais essentielle.