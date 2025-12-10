Menu Rechercher
Commenter 43
Ligue des Champions

OM : la sortie honnête de Hojbjerg sur l’arbitrage et la VAR

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hojbjerg @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

L’OM a tremblé jusqu’au bout mais a fini par repartir de Bruxelles avec un succès précieux, au terme d’une fin de match suffocante. Sous pression face à une Union Saint-Gilloise déchaînée, les Marseillais ont vu la VAR et plusieurs décisions arbitrales jouer un rôle déterminant pour préserver leur avance. Dans ce chaos contrôlé de justesse, le groupe marseillais a surtout retenu la capacité à tenir bon malgré la souffrance et les vagues adverses. Une victoire efficace, comme en connaissent parfois les équipes qui avancent en Ligue des Champions, et qui compte peut-être double dans la dynamique olympienne.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Pierre-Emile Højbjerg a livré une analyse lucide et assumée : « Les trois points étaient hyper importants, on a fait le boulot même si on a beaucoup souffert en fin de match. Mais quand tu souffres, que tu as mal, tout en passant le cap, ça donne beaucoup d’énergie et d’espoir. Il faut savoir gagner salement. Avec la technologie d’aujourd’hui qui nous a aidés aussi. Neuf points à ce stade de la compétition… On peut faire de bonnes choses. Parfois on a été malchanceux, ce soir on a été chanceux. On prend. Voilà, trois points». Une victoire imparfaite, mais essentielle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (43)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Pierre-Emile Højbjerg

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier