Ligue des Champions

OM : le vestiaire rend hommage à Greenwood après son doublé

Par Allan Brevi
2 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

Après le succès arraché en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise (2-3), les cadres marseillais ont tenu à célébrer l’homme du match : Mason Greenwood, auteur d’un doublé décisif. Geoffrey Kondogbia n’a pas mâché ses mots en soulignant le rôle central de l’Anglais dans la dynamique offensive de l’OM : « Mason, il faut dire la vérité, c’est notre joueur phare dans le domaine offensif. Il a cette faculté à débloquer les situations. À nous de le mettre dans les meilleures dispositions pour briller. » Un hommage fort de la part du milieu, qui a également rappelé que « le foot te donne toujours ce que tu mérites », comme pour souligner le retour en grâce du joueur de 24 ans. Même tonalité chez Gerónimo Rulli selon Le Phocéen, auteur d’un arrêt salvateur en fin de match, qui n’a pas hésité à placer Greenwood au sommet de la hiérarchie offensive olympienne : « Mason est le meilleur joueur de l’équipe. On sait ce qu’il est capable de faire. »

Pierre-Emile Hojbjerg, lui, a insisté sur l’impact mental et sportif de l’attaquant, indispensable selon lui pour franchir des caps dans cette Ligue des Champions où l’OM compte désormais 9 points : « je suis content pour l’équipe, tout le monde et aussi Mason qui nous a marqué deux buts. Il nous fait du bien, même s’il peut s’améliorer en jouant le match jusqu’au bout, parce que je le compare aux meilleurs du monde. C’est un gars sympa qui mérite ce qu’il récolte. On voit son potentiel, on applaudit aussi son travail. On ne va pas lui casser la tête pour lui casser la tête. Il fait un boulot incroyable même s’il est encore un peu jeune dans le foot, la vie. Il peut encore s’améliorer, comme moi à 30 ans. » Un match éprouvant pour l’OM, mais marqué surtout par l’unité du vestiaire derrière Greenwood, à présent considéré comme le facteur X de cette campagne européenne.

Pub. le - MAJ le
