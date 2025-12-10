OM : le héros Rulli revient sur ses deux immenses parades

L’OM doit une partie de son succès à Bruxelles à la vigilance de Gerónimo Rulli, héroïque dans les derniers instants d’un match devenu incontrôlable (2-3). Le gardien argentin a été déterminant lorsque l’Union Saint-Gilloise a poussé pour arracher l’égalisation, notamment sur deux parades qui ont figé le score et évité à Marseille un nouveau scénario catastrophe en fin de rencontre. Alors que les Belges multipliaient les centres et que la défense marseillaise reculait dangereusement, Rulli a tenu son rang, gagnant de précieuses secondes et rassurant un bloc phocéen de plus en plus fébrile.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, le portier a raconté ces instants décisifs avec une modestie désarmante : « mon arrêt à la fin ? C’est un peu de chance aussi, au départ je voulais sortir pour intercepter le centre. Ce n’était pas possible, derrière moi l’attaquant était seul. J’ai essayé d’être sérieux pour aider mes équipiers. » Une intervention qui, sans bruit, vaut presque une qualification.