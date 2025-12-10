L’Arabie saoudite confirme pour Mohamed Salah cet hiver

L’Arabie saoudite confirme pour Mohamed Salah (33 ans). Après les déclarations explosives de l’attaquant égyptien sur son avenir, une source interne au Fonds d’Investissement Public (PIF), interrogée par l’AFP, a confirmé sa volonté de recruter l’ailier des Reds dès le mercato hivernal. Le PIF, qui contrôle plusieurs clubs majeurs en Saudi Pro League, suit «de près la situation de Salah», écarté du groupe pour le match de Ligue des Champions contre l’Inter Milan. «Nous pensons qu’il y a une possibilité pour un transfert, que ce soit sous forme de prêt ou d’achat», poursuit la même source, tout en précisant qu’il n’existe «pas encore de négociations directes avec Liverpool».

L’objectif reste néanmoins clair : tenter un coup dès janvier. «Tous les joueurs traversent des périodes de haut et de bas. Salah n’a que 33 ans et il a encore beaucoup à offrir ici, Salah est une star du football appréciée dans le monde entier et il apporterait énormément à la Saudi Pro League», a ajouté la source du PIF, qui assure que l’intérêt dépasse les clubs qu’il contrôle, citant notamment Al-Qadisiyah. Il y aura donc une grosse bataille en Arabie saoudite pour tenter de s’offrir l’Égyptien, toujours chez les Reds actuellement.