Ligue des Champions

LdC : le classement après 6 journées

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp

Ce mardi, la première partie de la 6e journée de la Ligue des Champions nous a donné quelques enseignements. Ainsi, le Bayern Munich est revenu à hauteur de points d’Arsenal après sa victoire 3-1 contre le Sporting CP. Les Bavarois (+11) sont deuxièmes derrière les Gunners (+13) par rapport à la différence de buts puisque les deux formations comptabilisent 15 points. Le podium est complété par l’Atalanta. Troisième, l’Atalanta a battu Chelsea ce soir (2-1) et comptabilise 13 points.

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 15 5 +13 5 0 0 14 1
2 Logo Bayern Munich Bayern Munich 15 6 +11 5 0 1 18 7
3 Logo Atalanta Atalanta 13 6 +2 4 1 1 8 6
4 Logo PSG PSG 12 5 +11 4 0 1 19 8
5 Logo Inter Milan Inter Milan 12 6 +8 4 0 2 12 4
6 Logo Real Madrid Real Madrid 12 5 +7 4 0 1 12 5
7 Logo Atlético Atlético 12 6 +3 4 0 2 15 12
8 Logo Liverpool Liverpool 12 6 +3 4 0 2 11 8
Le Paris Saint-Germain est descendu au 4e rang avant de jouer demain contre Bilbao. Les Franciliens pourront essayer de récupérer la première place. Les deux autres clubs français jouaient ce soir. Avec sa victoire 3-2 contre l’Union Saint-Gilloise, l’Olympique de Marseille fait une grosse opération en vue de la qualification et prend la 16e place. Monaco remonte de son côté à la 18e place avec sa victoire 1-0 contre Galatasaray et entrevoit aussi la qualification.

Retrouvez le classement complet de cette phase de championnat de Ligue des Champions

