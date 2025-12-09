LdC : le classement après 6 journées

Ce mardi, la première partie de la 6e journée de la Ligue des Champions nous a donné quelques enseignements. Ainsi, le Bayern Munich est revenu à hauteur de points d’Arsenal après sa victoire 3-1 contre le Sporting CP. Les Bavarois (+11) sont deuxièmes derrière les Gunners (+13) par rapport à la différence de buts puisque les deux formations comptabilisent 15 points. Le podium est complété par l’Atalanta. Troisième, l’Atalanta a battu Chelsea ce soir (2-1) et comptabilise 13 points.

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est descendu au 4e rang avant de jouer demain contre Bilbao. Les Franciliens pourront essayer de récupérer la première place. Les deux autres clubs français jouaient ce soir. Avec sa victoire 3-2 contre l’Union Saint-Gilloise, l’Olympique de Marseille fait une grosse opération en vue de la qualification et prend la 16e place. Monaco remonte de son côté à la 18e place avec sa victoire 1-0 contre Galatasaray et entrevoit aussi la qualification.

La suite après cette publicité

Retrouvez le classement complet de cette phase de championnat de Ligue des Champions