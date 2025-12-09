Liverpool : Thierry Henry se paie Mohamed Salah

D’une légende d’Arsenal à une légende de Liverpool, le message est passé. Consultant pour CBS, Thierry Henry a décidé de commenter la mise à l’écart de Mohamed Salah par Liverpool et plus particulièrement la déclaration de l’ailier égyptien. L’ancien attaquant français a eu du mal avec les propos de ce dernier. En effet, après le match nul 3-3 contre Leeds United ce samedi, Mohamed Salah avait dégoupillé : «je suis très, très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité. J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. J’ai souvent dit que j’avais une bonne relation avec le coach, et soudain, il n’y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club.»

Une sortie que Thierry Henry n’a pas vraiment appréciée et il l’a fait savoir : «j’ai eu des problèmes avec Wenger, avec Guardiola.. Est-ce que vous m’avez déjà entendu en parler publiquement ? Jamais. Quand tu joues pour un club, tu dois protéger ton club à tout prix. Peu importe ce qui se passe en interne, tu protèges le club. Tu protèges tes coéquipiers, le staff, ton manager … Tu peux être énervé, frustré, ne pas être d’accord… Mais tu ne laves pas ton linge sale en public. Surtout quand l’équipe est en difficulté. Tu attends, tu règles ça en interne, et après si tu veux partir ou dire ce que tu as sur le coeur tu le fais au bon moment. Moi je comprends l’ego, la frustration de Mo, il marque 38 buts et il se retrouve sur le banc… Mais il y a un moment où tu dois mettre l’équipe avant toi.»