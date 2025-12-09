OM : la grande fatigue de Roberto De Zerbi après la fin de match épique contre l’USG

Il y a eu Angers (but à la 96e minute), Toulouse (but à la 92e) en Ligue 1, l’Atalanta (but à la 90e) et le Sporting (but à la 86e) en Ligue des Champions. Il y a failli eu avoir l’Union Saint-Gilloise. L’Olympique de Marseille a vécu une fin de match sous haute tension à Bruxelles ce mardi soir, et les souvenirs de désillusions récentes devaient être dans de nombreuses têtes. Mais cette fois, la chance et la VAR ont été dans le camp marseillais. Deux buts refusés pour des hors-jeu infimes et une ultime parade de Rulli ont sauvé l’OM d’un résultat décevant face à l’USG.

La suite après cette publicité

Pourtant, les hommes de Roberto De Zerbi avaient fait le plus dur en faisant le break à la 58e minute, grâce au deuxième but de Greenwood, pour mener 3-1. Les suiveurs olympiens l’assuraient pourtant dès cet instant : c’est loin d’être fini. Il a fallu la réduction du score avec un but de Khalaili, lui aussi auteur d’un doublé, à la 71e minute pour que la fébrilité s’empare de la formation phocéenne. Hormis Höjbjerg et Aguerd, qui colmataient ce qu’ils pouvaient, plusieurs joueurs ont eu les jambes tremblantes, enchaînant mauvais choix et pertes de balles.

La suite après cette publicité

De Zerbi est épuisé

A l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi est revenu sur cette fin de match brinquebalante. « Je suis fatigué. Fatigué mais heureux. Ce n’était pas un bon moment à passer, on a perdu 2 points à Toulouse, on a perdu à Lille, où on a mal joué et c’était mérité. C’était un moment difficile. On a gagné le match, on a fait une bonne prestation jusqu’au deuxième but de Greenwood. Et ensuite, on a eu moins d’énergie physique, surtout les joueurs offensifs. Je pense qu’il y a eu la peur aussi. De façon inconsciente. On a cette peur quand on perd de points en fin de match. On a reculé, les 20 dernières minutes n’ont pas été bonnes. On doit travailler ça », a reconnu le coach italien.

De Zerbi pourra se reposer à l’issue du prochain week-end, une fois le match contre l’AS Monaco terminé au Vélodrome. La trêve semble arriver au bon moment pour le club olympien, effectivement fatigué par l’enchaînement des rencontres. En Ligue des Champions, le plus dur a peut-être été fait avec cette victoire arrachée en Belgique. L’OM accueillera ensuite Liverpool le 21 janvier puis se rendra à Bruges le 28 janvier, avec l’objectif de prendre au moins 3 points pour assurer une qualification pour les barrages.