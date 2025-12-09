Les réseaux s’emballent après la masterclass de Greenwood

L’OM avait besoin d’une victoire et c’est chose faite ! Les Olympiens se sont imposés 3-2 en Belgique face à l’Union Saint-Gilloise, un succès qui s’est dessiné grâce à un doublé de Mason Greenwood. L’OM aura souffert jusqu’au bout, mais cette victoire permet aux joueurs de Roberto De Zerbi d’être à neuf points dans cette phase de ligue et d’avoir pris une grosse option sur la qualification. Sur les réseaux, la performance de Mason Greenwood… et la chance de l’OM font parler.