Le nouveau business totalement dingue de Paul Pogba

Paul Pogba au festival de Cannes @Maxppp

Paul Pogba surprend encore. Le milieu de terrain monégasque s’est lancé dans le business des courses de chameaux en devenant investisseur et ambassadeur d’Al Haboob, première équipe professionnelle du secteur en Arabie saoudite, révèle la BBC. Intrigué par ce sport emblématique du Golfe, Pogba explique avoir étudié ses codes et être impressionné par « l’engagement considérable » qu’il demande. Pour lui, qu’il s’agisse de football ou de courses de chameaux, les fondations restent les mêmes : « détermination, discipline et ténacité ».

Ce projet marque une nouvelle étape dans son virage entrepreneurial, alors qu’il gagne petit à petit du temps de jeu après sa longue suspension réduite à 18 mois par le TAS. L’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United dit viser, avec humour, mais ambition, le rêve de posséder « le chameau le plus cher du monde ». De leur côté, les dirigeants d’Al Haboob saluent une implication « transformatrice », estimant que l’influence du Champion du Monde 2018 peut aider à faire rayonner ce patrimoine culturel.

