Ligue 1

Monaco : Paul Pogba bien là pour affronter le PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Paul Pogba à Monaco @Maxppp
Monaco PSG
La grande première de Paul Pogba. Plusieurs mois après sa signature, l’international français va connaître sa première dans le groupe de l’AS Monaco… à domicile. S’il a joué face à Rennes et qu’il était sur le banc contre Pafos en C1, Pogba va découvrir Louis II depuis le banc monégasque ce samedi dans le choc face au PSG (17h).

Pas encore prêt à être titulaire au milieu de terrain, Pogba figure bien dans le groupe convoqué par Pocognoli ce samedi. En revanche, pas de Denis Zakaria, suspendu, ni d’Eric Dier qui n’est pas encore remis de sa blessure. Même son de cloche pour Mawissa, toujours blessé. Pour le reste, l’ASM sera au complet.

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba
